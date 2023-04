iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Oppo Find N3 & Xiaomi Mix Fold 3 – Tech Express

Dans ce numéro du Tech Express, découvrez les dernières innovations en matière de smartphones avec les nouveaux capteurs photo de l’iPhone 15 Pro Max et du Pixel 8 Pro ainsi que le design du prochain smartphone pliable Oppo Find N3. Vous en apprendrez également plus sur les futurs écrans OLED d’Apple et les fonctionnalités du Xiaomi Mix Fold 3, telles que le zoom périscope et la résistance à l’eau.

Les news Tech : Capteurs Photo, Écrans OLED, Pliable & Résistant

Le prochain iPhone 15 Pro Max pourrait être équipé d’un capteur photo Sony IMX903 de 48 Mpx de 1/1,14 pouce, capturant plus de lumière et plus de détails dans les photos. Il s’ajoute aux récentes améliorations de l’objectif périscopique et du nouveau capteur, permettant un meilleur zoom optique et réduisant la surexposition ou la sous-exposition. Ces changements sont possibles grâce à l’ajout d’un module arrière plus épais.

Google devrait intégrer un capteur photo Samsung ISOCELL GN2 de 50 Mpx de 1/1,12 pouce sur son prochain smartphone, le Pixel 8 Pro. Grâce à ce capteur, les utilisateurs pourront bénéficier de meilleures performances en basse luminosité, plus de détails, des vidéos en 8K à 30 IPS, en 4K à 120 IPS et en Full HD à 480 IPS. De plus, le capteur possède la fonction HDR échelonné et une mise au point automatique Dual Pixel Pro.

Selon Omdia, Apple devrait lancer en 2027 des écrans QD-OLED ou WOLED pour ses futurs iMac ou moniteurs externes, avec des diagonales de 32 et 42 pouces. Cette technologie devrait également être utilisée sur les iPad Pro dès 2024, les MacBook Pro 14/16 pouces d’ici 2026 et remplacer les écrans LCD et mini-LED sur les produits portables d’Apple d’ici 2026. En 2028, les expéditions d’écrans OLED devraient atteindre 70 millions d’unités et seraient tirées par les ordinateurs portables et les tablettes.

Les dernières news Droidsoft

Un schéma du prochain smartphone pliable d’Oppo, le Find N3, a été dévoilé. Le module photo ressemble fortement à celui des Oppo Find X6 et X6 Pro, avec trois capteurs dont un zoom périscope. Le smartphone sera réservé au marché chinois et équipé d’un écran pliable de 8 pouces, d’un Snapdragon 8 Gen 2 ainsi qu’un module photo avec capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx et une batterie de 4 805 mAh.

Xiaomi prévoit de sortir son troisième modèle de smartphone pliable, le Xiaomi Mix Fold 3, lors du deuxième semestre 2023. Il pourra profiter d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, un zoom périscope, une résistance à l’eau, mais aussi se présentera avec un format plus fin et léger que son prédécesseur, le Mix Fold 2 de ce mois d’août 2022.

Voilà pour ce numéro du Tech Express !