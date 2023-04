Apple : des écrans OLED de 32 pouces et 42 pouces pour 2027

L’OLED est de retour dans le monde des rumeurs chez Apple. Le cabinet d’analyses Omdia vient d’ailleurs de nous parler d’écrans embarquant cette technologie, mais ayant une diagonale de 32 pouces et 42 pouces. L’arrivée de ces dispositifs serait prévue pour l’année 2027, et potentiellement utilisés pour des iMac et/ou des moniteurs externes.

La technologie OLED est prête à s’étendre à d’autres produits que les iPhone et les Apple Watch chez la firme à la pomme. Nous entendons en effet parler de l’arrivée de ces écrans sur les iPad Pro en 2024, puis les MacBook Pro 14/16 pouces d’ici 2026. La suite vient de se préciser.

En effet, le site OLEDInfo est venu nous rapporter des prédictions intéressantes autour de l’avenir de l’OLED faites par Omdia. D’après le cabinet d’analyses, les expéditions de ce marché ont augmenté de 9,7 millions d’unités en 2022. Cette hausse pour s’élever à 70 millions en 2028. Nous apprenons d’ailleurs que cette croissance serait tirée par les ordinateurs portables et les tablettes.

Un acteur précis viendrait dynamiser le marché : Apple. Outre via l’implémentation de l’OLED sur les iPad Pro et les MacBook Pro 14/16 pouces, la firme à la pomme souhaiterait lancer des écrans QD-OLED ou WOLED sur des écrans de 32 pouces et 42 pouces d’après Omdia en 2027.

Cela pourrait ainsi concerner de futures générations d’iMac ou de moniteurs externes. Pour rappel, le plus grand écran de chez Apple est celui du Pro Display XDR, avec sa diagonale 32 pouces. De côté des iMac, nous avons eu droit à un modèle Pro doté d’un écran de 27 pouces, mais maintenant supprimé du catalogue d’Apple depuis mars de l’année dernière.

Nous apprenons au passage que les écrans LCD et mini-LED n’existeront plus sur les produits portables d’Apple d’ici 2026 ; et qu’un iPad Pro avec écran de 20 pouces est toujours prévu pour la même période.