Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : une charge rapide décevante pour les prochains pliables Samsung

En termes de charge rapide, Samsung ne joue pas la course à la vitesse. Cela devrait se confirmer une nouvelle fois avec ses prochains modèles pliables : les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Un nouveau rapport a en effet dévoilé que ces deux smartphones converseront la puissance de charge de la génération actuelle, soit les 25 W en filaire.

Tout comme Apple, Samsung reste éloigné des grosses puissances de charge rapide. La firme sud-coréenne se limite d’ailleurs à du 45 W sur les modèles « + » et « Ultra » des gammes Galaxy S22 et Galaxy S23. Les autres Galaxy haut de gamme jouent de leur côté avec du 25 W. Les leaders du marché sont ainsi loin derrière la concurrence, avec par exemple une charge rapide 240 W pour le Realme GT3.

La donne ne devrait malheureusement pas changer sur les smartphones pliables de Samsung. En effet, un récent rapport de MyFixGuide vient de dévoiler la charge rapide des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Dans les détails, le média partage les deux certifications accordées à ces modèles par la CCC. Nous y apprenons ainsi que ces modèles seront limités à de la charge filaire 25 W.

Pour faire simple, il s’agit de la même puissance de charge que sur les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. Cette dernière permettait de passer de 0 à 100 % en 1 h 15 sur le modèle à clapet et 1 h 20 sur celui au format livre. Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 feront ainsi pâle mine face aux autres modèles pliables. Il est important de rappeler que les récents Vivo X Fold 2 et X Flip proposent une charge rapide respective de 100 W et 44 W. De son côté, Oppo propose du 67 pour le Find N2 et du 44 W pour le Find N2 Flip.

