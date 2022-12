Oppo annonce le Find N2, un nouveau smartphone pliable s’attaquant au Galaxy Z Fold 4 de Samsung

La concurrence face au Galaxy Z Flip 4 de Samsung continue de s’intensifier. Oppo vient en effet de dévoiler un nouveau modèle : le Find N2. La marque annonce d’ailleurs qu’il s’agit du « smartphone pliable le plus léger » avec ce format livre. Au passage, nous apprenons que la technologie de charnière a été améliorée afin de proposer une pliure encore moins visible et sensible.

Outre un premier concurrent au Galaxy Z Flip 4 bientôt disponible en France, le Find N2 Flip, Oppo est venu annoncer un nouveau rival au Galaxy Z Fold 4, le Find N2. Mauvaise nouvelle, il ne s’exportera pas hors du marché chinois.

Succédant logiquement au Find N, ce nouveau modèle pliable au format livre propose tout d’abord une nouvelle charnière résistant à 400 000 plis sans dégradation dans des conditions normales (100 000 plis à 50°C ou jusqu’à -20°C). Oppo va même jusqu’à souligner que cette dernière est invisible à l’œil nu et au toucher. La marque chinoise vient ainsi réaliser un tour de force avec son Oppo Find N2 face aux modèles de Samsung.

Outre cette prouesse technologique, le smartphone est le plus léger de sa catégorie avec un poids de 233 grammes pour le modèle noir et 237 grammes pour la version verte et la blanche à cause du dos en verre. Cela représente 30 grammes de moins par rapport au Galaxy Z Fold 4 de Samsung (42 grammes de moins face à l’Oppo Find N).

Concernant le reste de la fiche technique, l’Oppo Find N2 profite d’un écran externe de 5,54 pouces et d’un écran interne pliable de 7,1 pouces. Ces deux dalles sont AMOLED, et la seconde a bien évidemment la technologie LTPO lui permettant d’avoir un taux de rafraichissement variable oscillant de 1 Hz à 120 Hz. Nous retrouvons ensuite une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 8 ou 12 Go de RAM ainsi que 256 ou 512 Go de stockage interne.

Pour la partie photo, le smartphone pliable dispose à l’avant d’une caméra selfie de 32 Mpx ; d’un module photo arrière avec capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 32 Mpx avec zoom optique x2 ; ainsi qu’une puce MariSilicon X pour le traitement de l’image. Dernier point, l’Oppo Find N2 a droit à une batterie de 4 520 mAh avec charge rapide 67 W.

Le prix de lancement du Oppo Find N2 est de 7 999 yuans en Chine, soit environ 1080 euros hors taxes.