Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 : fiche technique, date de sortie et prix des nouveaux smartphones pliables Samsung

En ce mercredi 10 août 2022, Samsung est venu présenter ses nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. Pour l’occasion, voici un rapide article récapitulant toutes les informations sur la fiche technique de ces modèles, mais aussi la grille tarifaire des différentes configurations et la date de sortie.

Pour commencer, sachez que le Galaxy Z Flip 4 sera disponible en France à partir du 26 août 2022. Quatre coloris sont annoncés : bleu, or rose, lavande et graphite.

Au niveau de la grille tarifaire, voici les prix pour chaque configuration :

1 109 euros pour la version avec 128 Go de stockage ;

1 169 euros avec 256 Go ;

1 289 pour 512 Go.

À noter, un bonus de reprise de 150 € est de la partie durant la période de précommande (du 10 au 25 août).

Du côté de la fiche technique, le Galaxy Z Flip 4 vient apporter plusieurs nouveautés par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3. En effet, ce modèle embarque tout d’abord une plus grande batterie avec une capacité de 3 700 mAh. La charge rapide 25 W et sans fil 15 W est toujours de la partie. Niveau puissance, ce modèle pliable à clapet dispose du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et de 8 Go de RAM.

Pour l’affichage, Samsung propose une nouvelle fois un écran pliable AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz ; ainsi qu’une dalle externe AMOLED de 1,9 pouce, avec de nouveaux widgets et raccourcis. Pour la partie photo, Samsung conserve ses deux capteurs arrière de 12 Mpx et sa caméra selfie de 10 Mpx.

Pour commencer, sachez que le Galaxy Z Fold 4 dispose toujours d’un écran externe de 6,2 pouces, mais avec un ratio différent (24,5:9). Du côté de la dalle interne, il est de 7,6 pouces une nouvelle fois, mais avec un ratio 21,6:18. Petit changement sur cet écran pliable, la caméra seflie sous l’écran profite d’une densité de pixels plus importante que sur le Galaxy Z Fold 3, la rendant ainsi moins visible.

Un peu moins long et plus léger de 8 grammes, le Galaxy Z Fold 4 embarque aussi la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, couplée à 12 Go de RAM. Le module photo s’est amélioré avec l’arrivée d’un capteur principal Samsung GM5 de 50 Mpx, un téléobjectif avec zoom optique x3 et le même ultra grand-angle de 12 Mpx. La caméra selfie est de 10 Mpx sur l’écran externe et 4 Mpx et sur l’écran interne.

Au niveau des fonctionnalités, il est important de souligner que ce nouveau modèle pliable profite d’un avantage intéressant introduit par Android 12L : une barre des tâches. Cette dernière permet ainsi de passer rapidement d’une application à l’autre et de faciliter l’utilisation du mode multitâche.

Disponible dès le 26 août, le Galaxy Z Fold 4 est décliné en trois coloris (Noir, Ivoire et Antracite) et configurations différentes :

256 Go : 1700 euros ;

512 Go : 1 919 euros ;

1 To : 2 159 euros.

Durant la période de précommande, Samsung propose 200 euros de bonus de reprise sur son smartphone actuel.