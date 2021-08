Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : Samsung rend les smartphones pliables plus abordables

Comme prévu, Samsung vient de présenter sa nouvelle génération de smartphones pliables. Avec les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip, le constructeur sud-coréen montre encore une fois son expertise dans ce secteur encore peu concurrentiel. Il ajoute en plus de cela une résistance à l’eau à ses appareils, une caméra sous l’écran pour le Fold, ainsi que des prix encore plus abordables.

Samsung continue d’innover sur le marché des smartphones pliables

Au lieu de se concentrer sur l’ensemble des points autour de la fiche technique des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, concentrons-nous sur les particularités de ses smartphones par rapport à leur précédente génération. Tout d’abord, les deux appareils profitent d’un avantage de taille : ils sont résistants à l’eau grâce à une certification IPX8, une première sur le marché des smartphones pliables. Ils disposent aussi du Gorrila Glass Victus pour protéger l’écran, ainsi que d’un cadre en aluminium plus résistant afin de renforcer la charnière.

Des petites innovations et changements viennent ensuite s’introduire sur chaque modèle. Pour commencer, le Galaxy Z Fold 3 s’équipe d’une caméra frontale cachée sous l’écran de sa dalle interne. Samsung lance ainsi pour la première fois cette technologie sur un de ses smartphones. L’appareil devient aussi compatible avec les stylets de Samsung : le S Pen Fold Edition (49 euros) et le S Pen Pro (49 euros).

Au niveau du Galaxy Z Flip 3, la nouveauté se trouve sur l’écran externe présent au dos du smartphone pliable. Celui-ci passe en effet à 1,9 pouce, contre 1,1 pouce pour la génération précédente. Il est ainsi plus confortable de visionner des notifications et y répondre, contrôler sa musique ou voir la météo. Une nouvelle fonctionnalité permettra aussi de switcher entre le capteur grand-angle et ultra grand-angle lors de la prise d’une photo.

Une nouvelle génération plus abordable

Outre ces innovations, les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont beaucoup moins chers que la génération précédente.

Pour commencer, le Galaxy Z Flip 3 est proposé au prix de 1 059 euros avec 128 Go de stockage interne et 1 109 euros avec 265 Go. À titre de comparaison, le Z Fold 5G était proposé à partir de 1 559 euros, soit 500 euros plus chers. Concernant le Galaxy Z Fold 3, son tarif est de 1 799 euros dans sa variante 256 Go et 1 899 pour la version 512 Go. Le prix d’entrée est environ 200 euros moins chers que le Z Fold 2.

Samsung commence ainsi à serrer les prix afin de rendre ses smartphones pliables plus attractifs sur le marché du haut de gamme. Face à cette fourchette de tarification, nous pouvons notamment espérer que le constructeur sud-coréen prépare un modèle encore plus abordable tronquant certaines spécificités de cette nouvelle génération. En tout cas, une belle avance est déjà prise sur la concurrence. Elle est tellement grande que Samsung Electronics va prochainement fournir Google, Xiaomi et Vivo en dalles pliables.

