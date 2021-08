Samsung lance les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic : place à Wear OS 3.0 et de nouveaux capteurs

Lors du nouvel évènement Galaxy Unpacked du 11 août, Samsung a comme prévu levé le voile sur ses nouvelles montres connectées. Deux modèles ont ainsi été présentés : la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. Outre un processeur plus puissant, ces wearables viennent profiter de Wars OS 3.0, mais aussi d’un nouveau capteur Samsung BioActive 3-en-1 pour calculer diverses données de santé.

L’expertise Samsung à votre poignet

Avant toute chose, les Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 4 Classic profitent de la même fiche technique. Ce qui les différencie est ainsi leur design. Le modèle standard s’équipe ainsi d’un châssis en aluminium moderne avec un bracelet en silicone résistant à la sueur. L’édition Classic offre une expérience plus premium avec un design en acier inoxydable ainsi qu’une bague rotative autour de l’écran.

Une armada de capteurs pour votre santé

Comme à son habitude, Samsung a mis un point d’honneur sur la santé avec ces nouvelles montres connectées. Les Galaxy Watch 4 profitent ainsi d’un électrocardiogramme, d’un capteur de pression sanguine, mais surtout d’un tout nouveau capteur Samsung BioActive 3-en-1. Ce dernier permet notamment de servir pour l’ECG, pour détecter les changements de volume sanguin (photopléthysmographie) ou encore pour la bio-impédance.

Avec toute cette armada de capteurs, Samsung propose une vue détaillée concernant votre composition corporelle : IMC, taux de graisses, de muscles… Du côté du sommeil, les nouvelles montres de Samsung peuvent détecter les ronflements et suivre l’oxygénation du sang lors du sommeil. Le suivi d’activité est bien évidemment au programme. Nous retrouvons aussi 100 entrainements différents pouvant être visionnés sur une Smart TV.

La collaboration entre Samsung et Google se concrétise

Deuxième gros changement, l’aboutissement de la collaboration entre Samsung et Google autour d’un OS commun. La firme sud-coréenne vient ainsi de proposer Wear OS 3.0. Grâce à ce nouveau système d’exploitation, Samsung profite enfin de l’écosystème d’application du Google Play Store, mais aussi différentes gestuelles pour contrôler sa Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

Nous apprenons aussi que la présence d’une synchronisation entre les montres connectées et les smartphones Samsung. De ce fait, votre alarme ou votre mode Ne pas déranger activés sur votre mobile seront automatiquement synchronisés sur votre montre. En plus de cela, une application téléchargée sur son smartphone sera directement installée sur sa Galaxy Watch 4 si une version compatible existe.

Un nouveau processeur à la hauteur

Avant l’officialisation des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, Samsung s’est empressé de dévoiler une nouvelle puce : l’Exynos W920. Grâce à ce processeur gravé en 5 nm, Samsung annonce des performances supérieures, mais aussi une capacité de RAM augmentée par rapport aux modèles précédents. Du côté de l’autonomie, les nouvelles montres connectées devraient proposer jusqu’à 40 heures d’utilisation et se rechargeront en seulement deux heures. Deux variantes seront proposées pour chaque modèle : une avec le Wi-FI et une autre avec une connectivité 4G LTE.

Avec cette nouvelle génération de montres connectée, Samsung a réussi à garder des prix similaires aux précédents modèles. Le tarif de la Galaxy Watch 4 est ainsi de 269 euros (Wi-Fi) et 319 euros (4G). Du côté de la version Classic, il faudra débourser 339 euros (Wi-Fi) ou 419 euros (4G). Les précommandes viennent de débuter. Ces dernières dureront jusqu’au 26 août pour une commercialisation le 27 août 2021.

