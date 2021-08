Test – Philips 279C9 : un moniteur 4K USB-C parfait pour le télétravail

Pour vous rédiger des articles de qualité, rien de mieux qu’avoir un bon écran d’ordinateur ! À la rédaction, nous avons récemment reçu un moniteur de la marque Philips, le 279C9. Celui-ci embarque une dalle IPS avec une définition 4K, le tout dans un format de 27 pouces. On retrouve un affichage excellent, ainsi que de nombreuses connectivités, dont l’USB-C. Cet écran est donc parfait pour le télétravail, avec un ordinateur portable ou fixe. Pourrait-il vous convenir ? Réponse dans ce test !

Umboxing : un emballage soigné et complet

Au déballage, on se rend immédiatement compte du soin apporté par Philips pour protéger l’écran. Tout est parfaitement protégé par du polystyrène et du carton.

Les accessoires fournis sont le câble d’alimentation, l’adaptateur d’alimentation, un câble HDMI, un Displayport, un USB-C et la documentation comprenant un manuel sur CD et le guide de démarrage rapide. Le moniteur est compatible avec un support VESA 100 x 100. On apprécie que tous ces câbles soient fournis. En effet, la plupart du temps, seul le matériel minimum requis est prévu dans le packaging.

Le montage du moniteur s’avère plus qu’enfantin : il suffit de fixer le pied. Celui-ci se clipse simplement dans l’emplacement prévu à cet effet derrière l’écran. Quant à la base, elle se visse avec une vis papillon au pied.

Il ne reste plus qu’à brancher l’alimentation, et en 5 minutes, le moniteur est opérationnel !

Design et ergonomie : difficile de faire mieux

Ce moniteur étant très sobre en apparence, il trouvera sa place dans n’importe quel bureau, aussi bien professionnel que personnel. Les bordures latérales, supérieures et inférieures font exactement la même taille et sont très fines, ce qui est assez rare. Cela rend la face avant du moniteur très homogène et élégante.

L’arrière est sobre et le plastique noir de bonne qualité. La connectique est orientée à la perpendiculaire et le bras du pied fait office de système de gestion des câbles. Le moniteur est compatible avec les fixations VESA 100 x 100.

Le pied est réglable en hauteur sur 13 cm. Cela donne la possibilité de s’en servir en multi-écran avec un PC portable logé en dessous. On peut également faire pivoter l’écran à 90° afin d’obtenir une orientation portrait au besoin. En revanche, l’écran ne tourne pas latéralement. Il profite cependant d’une inclinaison entre -5 et 20°.

Parfait pour une configuration multi-écrans sans rupture d’image, il séduit aussi par sa finition texturée noire. Il affiche d’emblée une esthétique compatible avec tous les environnements modernes. Touche finale à cette élégance sans failles, il embarque un système de gestion des câbles permettant de libérer de l’espace sur le poste de travail.

Sa fixation VESA permet de le fixer notamment à un bras externe. De cette manière, l’écran semble flotter en l’air. Cela libère également une place non négligeable sur votre bureau. De plus, vous pouvez adapter les réglages sans aucune contrainte.

Connectiques : le confort de l’USB-C

Les configurations actuelles laissent une place toujours plus large aux périphériques, d’où la nécessité d’une connectique taillée pour la polyvalence.

Les connectiques se situent, à plat, derrière l’écran donc les câbles seront perpendiculaires à celui-ci. Il embarque deux HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, deux ports USB 3.0 et un port USB-C. Le port USB-C peut s’avérer très utile si vous disposez d’un PC portable se rechargeant par ce biais. Effectivement, il rend possible la transition du flux vidéo et audio, d’accéder aux ports du Hub USB et d’alimenter votre ordinateur jusqu’à 60 watts. Nous avons pu tester le moniteur avec un MacBook Pro M1 et il s’est clairement montré à la hauteur. Il affichait sa résolution maximale de 3840 x 2169 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60Hz. Les ports USB sont correctement détectés par le Mac et transforment le tout en station d’accueil, plutôt pratique pour brancher un disque dur externe, une clé USB, un smartphone ou tous vos périphériques préférés.

On retrouve une sortie casque, mais ici, malheureusement, pas d’entrée son ! C’est un des seuls points négatifs à noter : ce moniteur n’embarque pas d’enceintes. Il vous faudra prévoir obligatoirement un système audio externe.

Fonctionnalités et réglages intégrés au moniteur

On retrouve un seul et unique bouton de contrôle du menu, camouflé sous l’écran. Celui-ci prend la forme d’un joystick cliquable qui permet de naviguer avec une grande aisance dans le menu de configuration. Un menu de configuration un peu austère, mais très classique pour un moniteur PC. On y trouve toutes les options nécessaires pour régler l’affichage selon ses goûts. Aller vers la droite donne accès au changement de source, de mode (préréglages) et aux réglages (luminosité, contraste, netteté, overdrive, gamma, etc.). Les menus sont lisibles et la navigation est fluide.

Image : une qualité parfaite, notamment pour les créatifs

Doté d’une dalle IPS de résolution UltraClear 4K UHD 3 840 x 2 160, certifiée VESA DisplayHDR 400, il gère jusqu’à 1,07 milliard de couleurs et associe des angles de vision larges, des couleurs vives et réalistes au rendu d’une grande précision, et une polyvalence de tous les instants – pour visionner films et photos, surfer sur le web ou travailler dans les meilleures conditions… Cet écran 4K est idéal pour les personnes qui travaillent sur tout ce qui est design et traitement de l’image.

Mais quid du jeu sur ce moniteur ? Ce moniteur n’est pas vraiment fait pour jouer. Tout d’abord, le Philips 279C9 propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Classique, mais les gamers préfèreront certainement un moniteur avec fréquence plus élevée. Ensuite, avec un temps de réponse de 5 ms, le Philips 279C9 est parfaitement adapté à la plupart des utilisations.

Conclusion : faut-il acheter le Philips 279C9 ?

En ces temps de télétravail généralisé, le Philips 279C9 s’avère être un très bon compagnon pour les personnes à la recherche d’un moniteur pour la bureautique et le multimédia. Son ergonomie est irréprochable et l’intégration d’un port USB-C délivrant 65 watts permet de le transformer en petite station d’accueil pour les ordinateurs portables équipés du même connecteur. De plus, il délivre une image parfaitement calibrée, ce qui conviendra parfaitement aux professionnels de l’image.

Certes, le ticket d’entrée de 529 € est un peu élevé, mais c’est le prix à payer pour un écran de cette qualité. C’est sans aucune réserve que nous vous recommandons fortement ce moniteur !

