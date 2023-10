Geekom, entreprise chinoise spécialisée dans les mini PC, élargit son offre et vient de lancer son tout premier moniteur portable, le PM16. Idéal en déplacement pour ajouter un écran secondaire à votre ordinateur portable ou pour jouer à la Nintendo Switch plus confortablement, il est proposé à un tarif compétitif : 149 euros. Avec son design épuré, son écran IPS de 16 pouces et sa connectivité complète, pourrait-il vous convenir ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Geekom PM16

Pour une première dans le marché des écrans, Geekom a réussi son pari en proposant ce moniteur externe très qualitatif, en gardant un tarif contenu. Son écran IPS de 16 pouces se révèle qualitatif, les ports USB-C sont pratiques au quotidien pour brancher son ordinateur portable. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, de même que la housse de transport servant de béquille.

En clair, si vous cherchez un écran externe pour votre mini PC, votre ordinateur portable ou votre console portable, nous vous recommandons sans hésiter le Geekom PM16. Disponible au tarif de 149 euros sur le site officiel, son positionnement tarifaire est très compétitif. Vous pouvez aussi accompagner le Setup avec un clavier mécanique portable.

Produit disponible sur GEEKOM PM16 Moniteur portable – Écran IPS de 16 pouces, Full HD 1920 x 1200, ultra fin et léger, deux ports USB-C et HDMI, haut-parleurs intégrés, écran mobile polyvalent pour le travail et les jeux

Voir l'offre 203,99 €

Déballage et présentation de l’écran Geekom PM16

Dans la boite, un câble USB-C Thunderbolt, un câble mini HDMI vers HDMI et un bloc d’alimentation secteur accompagné de son câble USB vers USB-C viendront accompagner le Geekom PM16.

Ce Geekom PM16 ressemble à première vue à une grosse tablette tactile, comme tous les autres modèles de cette catégorie de produit. Celui-ci se démarque toutefois par une esthétique sobre et raffinée avec son châssis en aluminium et sa couleur bleu clair métallisée. Il pèse un peu moins de 790 grammes, mais ce poids dépasse le kilogramme avec la housse qui lui sert également de béquille ajustable.

Les bords sont fins, environ 5 mm, tandis que le menton reste discret et ne dépasse pas 1 cm. Le format 16:10 de l’écran est plutôt atypique et pensé pour la productivité. Nous y reviendrons plus tard au cours de cet article.

On notera la présence de deux haut-parleurs situés de part et d’autres du PM16. Sur la tranche droite, on trouvera deux ports USB-C permettant tous deux d’alimenter le PM16 et de transmettre le signal vidéo et un port mini HDMI.

La tranche gauche comporte une LED d’état et trois boutons. Le premier servira à allumer et éteindre l’appareil, tandis que les deux autres permettront de gérer le volume et la luminosité de l’écran. En appuyant en premier sur le bouton du bas (-), on ouvre les réglages du son. Avec une pression en premier sur le bouton (+), on accède aux réglages de la luminosité.

Un écran transportable et léger

Protégé par son étui, le Geekom PM16 pèse 790 grammes, soit moins qu’un ordinateur portable classique. Si vous possédez un ordinateur portable de 16 pouces environ, il fera sensiblement la même taille. Dans notre cas, il est un peu plus petit qu’un MacBook Pro 13 pouces, mais il se glissera sans aucun problème dans tous vos sacs : avec ses 8,3 mm d’épaisseur, il est aussi fin qu’un smartphone !

La qualité de fabrication est au rendez-vous. Malgré sa finesse, avec son châssis en aluminium, le Geekom PM16 semble très robuste.

L’étui de rangement aimanté, similaire à un Smart Folio des iPad, permet l’inclinaison du PM16 sur deux niveaux. Ils suffiront pour toutes les utilisations classiques. Attention cependant, les rainures ne sont pas très profondes et l’écran a tendance à glisser si on le touche un peu trop. Malgré cela, il offre une protection parfaite au PM16 dans un sac. Protégé par son étui, il sera compliqué de l’abimer.

Qualité d’image : un très bon écran IPS

La dalle de 16 pouces offre une qualité d’image supérieure grâce à sa technologie IPS. Avec son rapport de 16:10, il favorise un affichage plus étendu en hauteur pour la bureautique. Cependant, deux bandes noires horizontales apparaîtront lors de visionnages de films au format 16:9.

L’écran affiche une résolution full HD (1920 x 1200 pixels) et jusqu’à 16,7 millions de couleurs. L’angle de vue large de 178° garantit une expérience de visionnement uniforme, quel que soit l’angle de vue. Le rapport de contraste de 800:1 assure également que les images soient nettes et détaillées, avec une distinction claire entre les tons clairs et foncés. La luminosité maximale est aussi tout à fait suffisante avec 300 nits. Certes, l’écran est un peu en retrait par rapport à un MacBook Pro 13 pouces, mais reste d’une qualité assez intéressante pour le prix.

À l’utilisation : un gain de productivité monstre

Ce Geekom PM16 a pour principale vocation de servir d’écran d’appoint. Il sera très utile dès lors que vous êtes à l’extérieur de chez vous et que vous n’avez plus accès à un moniteur classique, lequel reste quand même plus confortable. À la bibliothèque, en réunion ou en voyage, le Geekom PM16 remplira parfaitement son rôle : étendre l’écran pour du multitâche, dupliquer l’image pour montrer son travail, ou encore jouer à la Nintendo Switch à plusieurs.

Le format 16:10 est un réel plaisir à utiliser. Avec un encombrement similaire, davantage d’informations pourront s’afficher à l’écran, notamment sur les pages web.

Il est important de rappeler que le moniteur portable ne contient aucune batterie : il faudra systématiquement l’alimenter. Avec un appareil qui gère le Thunderbolt, l’alimentation et les signaux audio transitent dans le même câble USB-C. Attention à la baisse d’autonomie de l’appareil qui fournit l’énergie, mais ce système à un seul câble est très pratique.

Dans le cas d’un appareil qui fera transiter son signal vidéo par un classique câble HDMI, il faudra rajouter une alimentation via un port USB-C, par exemple avec une Nintendo Switch.

Conclusion : un moniteur portable recommandable

Ce Geekom PM16 s’avère très pratique au quotidien, en permettant un gain de productivité net pour du travail en multitâches. Il est utile aussi si vous souhaitez dégainer un moniteur rapidement, sans avoir de bureau dédié, que ce soit en complément d’un mini PC ou d’une console portable. Ses finitions respirent la robustesse, la qualité d’affichage est bonne, le tout dans un tarif qui ne dépasse pas les 250 euros.

Si le Geekom PM16 vous intéresse, vous pourrez le retrouver sur le site officiel de Geekom (avec 10€ de réduction avec le code AMPM16) ou sur Amazon.