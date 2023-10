Google Play Store : la barre de recherche pourrait ne plus disparaître

Google serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité, d’après AssembleDebug qui gère la communauté Google Apps Flags & Leaks sur Telegram. En effet, l’application Google Play Store possèderait un indicateur de fonctionnalité caché qui ancre la barre de recherche en place. Actuellement, lorsque vous faîtes défiler, l’application masque la zone de la barre de recherche ainsi que l’accès au menu des paramètres principaux et à la zone de notifications.

Cependant, lorsque la fonctionnalité est activée, toute la zone de la barre d’action est épinglée. Quel que soit la section de la page d’accueil que vous consultez. En d’autres termes, cette nouvelle fonctionnalité facilite l’accès au menu. Notamment, en ce qui concerne les menus et les offres d’applications.

Google veut peut-être améliorer l’utilisation du Play Store

Pour le moment, cette barre de recherche permanente est encore en phase expérimentale. Toutefois, Android Police rapporte que « les utilisateurs rootés d’Android peuvent en avoir un aperçu et activer la fonctionnalité avec le drapeau SearchHome__enable_search_home dans le package com.google.android.finsky.stable ». Les intéressés devront cependant utiliser GappsMod, qui est disponible sur GitHub.

Le test de cette nouvelle fonctionnalité montre que Google continue d’affiner son écosystème Android. Il souhaite rendre son Play Store plus efficace et convivial. D’ailleurs, ce n’est pas la seule amélioration sur laquelle le géant de la recherche a penché. La semaine dernière, le Play Store avait activé un mode plus sombre que la plupart des utilisateurs peuvent déjà utiliser.

En tout cas, si cette barre de recherche permanente est adoptée par Google, cela rendra les recherches des utilisateurs plus rapides et efficaces.