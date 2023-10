Apple : L’iPhone 15 Pro Max offrirait une vitesse de téléchargement impressionnante !

L’iPhone 15 Pro Max, le dernier modèle haut de gamme d’Apple, est sorti le 24 septembre 2023. Parmi ses nombreuses nouveautés, il intègre un modem Qualcomm X70 qui lui permet de se connecter aux réseaux 5G les plus rapides. Mais qu’en est-il réellement de sa vitesse de téléchargement sur le réseau mobile ? Une étude d’Ookla, la société qui édite l’application Speedtest, nous donne la réponse.

L’iPhone 15 Pro Max surpasse de loin le Samsung Galaxy S23 Ultra et le OnePlus 9 Pro

Ookla a comparé les performances des smartphones les plus populaires aux États-Unis au cours du troisième trimestre 2023, en mesurant leur vitesse médiane de téléchargement, d’envoi et leur latence. Le résultat est sans appel : le modèle Pro Max écrase la concurrence avec une vitesse médiane de téléchargement de 251,37 Mbps. C’est presque 100% plus rapide que l’iPhone 14 Pro Max, qui affichait une vitesse de 127,83 Mbps au trimestre précédent.

Ce smartphone devance également largement les smartphones Android, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui atteint une vitesse de 161,86 Mbps, ou le OnePlus 9 Pro, qui plafonne à 149,95 Mbps. Il faut dire que l’iPhone 15 Pro Max bénéficie du modem Qualcomm X70, qui offre une meilleure efficacité énergétique et une meilleure gestion des bandes de fréquences.

L’iPhone 15 Pro Max, le smartphone le plus rapide du marché ?

L’iPhone 15 Pro Max n’est pas seulement rapide en téléchargement, il l’est aussi en envoi et en latence. Il affiche une vitesse médiane d’envoi de 67,05 Mbps et une latence de 23 ms. Ces performances lui permettent de profiter pleinement des applications gourmandes en bande passante, comme le streaming vidéo ou le gaming en ligne.

Ce modèle est donc le smartphone le plus rapide du marché sur le réseau mobile, selon l’étude d’Ookla. Il faut toutefois noter que cette étude se base sur les données collectées par l’application Speedtest, qui peuvent varier selon la couverture réseau, le forfait mobile ou le nombre d’utilisateurs.