Test – Dreame H12 Pro : L’aspirateur laveur qu’il vous faut

Il y a quelques mois, nous vous avions présenté un excellent aspirateur balai, le Dreame R10 Pro. Ce dernier nous avait fortement convaincus par son efficacité et son utilité au quotidien. La marque nous a proposé de nous faire tester l’aspirateur laveur H12 Pro. Ce modèle est-il aussi réussi que le précédent que nous avons testé ? C’est que nous allons voir dans cet article.

Notre avis en bref sur le Dreame H12 Pro

Le Dreame H12 Pro est un excellent produit. Doté d’une grande polyvalence, cet appareil est un précieux allié qui vous fera économiser du temps et simplifiera la tâche souvent fastidieuse du nettoyage des sols. Son mode Automatique est vraiment efficace grâce à sa capacité à adapter sa puissance en fonction du niveau de saleté sur le sol. Nos essais ont révélé que cet appareil excelle face à tous types de saletés, facilitant leur élimination. Sans oublier, son cycle d’auto-nettoyage automatique permettant d’éviter la formation de mauvaises odeurs sur les brosses. Bref, c’est du tout bon.

Fiche technique

Autonomie 35m Aspiration sur tapis Oui Capacité eau sale 0,7L Base De recharge Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau 0,9L Poids 4,9 kg Couleur Noir Prix PVC : 399€

Unboxing du Dreame H12 Pro

L’aspirateur laveur Dreame H12 Pro est fourni avec quelques accessoires. Ainsi, vous pourrez trouver une seconde brosse pour la changer quand la première sera trop vieille. Un goupillon permettant de nettoyer les bacs d’eau, les capteurs et enlever les poils et cheveux autour des brosses. Un second filtre HEPA est aussi offert et pour finir Dreame fourni un flacon de produit sol spécifique à la machine.

Le socle de recharge de l’aspirateur laveur permet de ranger les accessoires présents dans la boite. Même si je dois avouer ne pas les avoir mis dessus. Je trouvais que cela faisait disgracieux dans mon salon. Mais cette solution peut convenir aux personnes dont l’appareil est dans un placard ou moins en vue.

Installation et Facilité d’utilisation du Dreame H12 Pro

L’installation est très simple, l’appareil est fourni avec un socle de fixation pour le maintenir en position verticale. Ce socle vous permet de recharger votre aspirateur laveur et lancer son programme d’auto nettoyage. Côté autonomie, le Dreame H12 Pro possède une puissance de 4000 mAh, pour une autonomie de 35 minutes maximum annoncée par le constructeur. En mode automatique, j’ai effectivement aux alentours de 30 minutes. Pour une recharge de l’appareil, il faut compter entre 3 et 4 heures. Pour le cycle d’auto nettoyage et du séchage de la brosse, il faut environ 2 heures. L’aspirateur commence par laver la brosse, puis sèche. Cette opération engendre un bruit de fond, mais rien d’insupportable.

Le Dream H12 Pro possède un réservoir d’eau propre de 900 ml pour l’eau propre et 700 ml pour l’eau sale / poussière. Cette autonomie est parfaitement suffisante pour nettoyer l’ensemble de votre intérieur. Un capteur est présent dans le réservoir d’eau sale pour éviter que cela déborde. Vous n’êtes pas obligé de vider à chaque fois votre réservoir d’eau sale. Mais je vous le recommande, car cette eau peut avoir une mauvaise odeur.

Performance et Efficacité du Dreame H12 Pro

L’aspirateur laveur propose différents modes de fonctionnement.



Le mode Automatique : La machine viendra adapter la vitesse du rouleau et du débit d’eau en fonction de l’encrassement de votre sol. C’est le fonctionnement par défaut du H12 Pro et c’est celui que j’ai le plus utiliser pour ce test. Un capteur permet de déterminer le niveau de salissure de votre sol. L’écran LCD change de couleur en fonction de ce qui est détecté. Vert : Le sol est peu sale. Orange : Le sol est moyennement sale et pour finir rouge : le sol est très sale. L’aspirateur laveur s’adapte ainsi en temps réel. C’est très efficace. Le nettoyage est vraiment nickel même si des choses collantes.

Le mode Aspiration : Permet comme son nom l’indique d’aspirer des poussières ou cheveux au sol. Mais autre gros avantage de ce mode, cela permet d’aspirer également du liquide renversé sur votre sol. Lait, eau, thé, café, rien ne résiste.

Le mode Ultra : Ce mode de fonctionnement est aussi très intéressant. Il nécessite un temps de préparation d’environ 30 secondes. Ce temps est nécessaire pour activer l’électrolyse de l’eau. Je vous invite à retourner consulter vos cours de physique du lycée. Pour faire simple, cette réaction va permettre d’offrir une action désinfectante à votre eau. Fini la javel et les produits très chimiques. Le H12 Pro s’occupe de désinfecter vos sols rien qu’en le passant. À noter également, que l’auto-nettoyage de la machine utilise le même procédé.

Conclusion : Que vaut le Dreame H12 Pro ?

Après avoir découvert la marque Dreame via l’aspirateur R10 Pro, une fois de plus, je suis très emballé par ce que propose la marque. Le Dreame H12 Pro est réellement un très bon produit. Possédant un carrelage de couleur clair, c’est vraiment fastidieux à entretenir. Cet appareil m’a vraiment rendu la vie plus facile durant ces semaines de test. L’essayer c’est l’adopter. Le ménage n’est plus aussi contraignant. Je vous le recommande chaudement.

