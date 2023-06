Anker eufy Clean dévoile MACH V1 et V1 Ultra

Anker eufy Clean, la marque de smart appliances, dévoile ses deux nouveaux modèles d’aspirateurs, le MACH V1 et le MACH V1 Ultra. Les deux modèles offrent une propreté exceptionnelle et une technologie esthétique à couper le souffle.

MACH V1 : la puissance d’aspiration alliée au design

Le MACH V1 se démarque par sa puissance d’aspiration de 16 800 Pa, éliminant aisément poussière, poils d’animaux et saleté. De plus, il dispose d’un système de réduction du bruit à trois couches, le maintenant à un niveau sonore de 65 décibels maximum, similaire à celui d’un lave-vaisselle.

Il intègre une technique de stérilisation à l’ozone, éliminant jusqu’à 99 % des substances nocives et germes. La technologie Tesla Valve Mixing™ permet de doser de manière précise la solution de nettoyage, offrant des résultats étincelants. Avec une autonomie allant jusqu’à 45 minutes, le MACH V1 saura satisfaire les besoins de votre maison.

Son design élégant et moderne, avec des lignes courbes, des récipients transparents et des LED, s’intègre parfaitement à votre intérieur. L’écran LCD situé sur la poignée affiche des instructions et des avertissements utiles, pour une utilisation optimale.

eufy Mach, Mach V1, StickVac Tout-en-Un sans Fil avec Always-Clean Mop™, Triple système Auto-nettoyant, Oznone Eco-Clean, mélangeur à vanne Tesla, Intelligent et léger pour Un Nettoyage Facile

Voir l'offre 599,00 €

MACH V1 Ultra : la technologie SteamWave™ pour une propreté maximale

Le MACH V1 Ultra ajoute la Technologie SteamWave™, qui dissout puis nettoie les taches grâce à de la vapeur à 110°C, supprimant également les bactéries. La vapeur se coupe instantanément si l’aspirateur est soulevé du sol, assurant la sécurité de l’utilisateur.

Les technologies de désinfection Eco-Clean à l’ozone™ et Tesla Valve Mixing™ sont également présentes, pour des résultats impeccables. La technologie JetStream™ permet à la vapeur de nettoyer également l’intérieur de l’appareil, assurant sa propreté et sa durabilité.

Le MACH V1 Ultra combine puissance d’aspiration, désinfection vapeur et autonettoyage, permettant un entretien facile de votre maison.

eufy MACH,MACH V1 Ultra,StickVac sans fil tout-en-un avec vadrouille à vapeur technologie SteamWave™ sans fil,vadrouille Always-Clean Mop™,triple autonettoyant,ozone Eco-Clean,mélangeur à vanne Tesla

Voir l'offre 799,00 €

Les aspirateurs Anker Eufy Clean MACH V1 et MACH V1 Ultra sont disponibles dès maintenant sur Amazon. N’attendez plus pour découvrir ces nouveaux modèles et offrez à votre intérieur une propreté sans pareil ! N’hésitez pas à partager votre expérience avec nous et à en parler autour de vous.