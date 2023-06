Test – Flexispot BS11Pro : Chaise ergonomique qui révolutionne votre confort au bureau

Dans un monde où le télétravail et les longues heures passées devant un écran d’ordinateur deviennent monnaie courante, il est essentiel de disposer d’une chaise de bureau ergonomique pour préserver notre bien-être et notre santé. C’est dans ce contexte que nous avons testé la BS11Pro de Flexispot, une chaise qui promet confort, design et praticité. Voici notre avis.

Introduction

La chaise ergonomique BS11Pro de Flexispot est conçue pour améliorer votre posture, réduire les douleurs dorsales et assurer un confort maximal tout au long de la journée. Grâce à son design innovant et ses matériaux de qualité, la BS11Pro se démarque de la concurrence et offre une alternative intéressante aux chaises de bureau traditionnelles.

Le pack Flexispot BS11Pro

À la réception du colis, nous avons été agréablement surpris par le soin apporté à l’emballage. Tout est parfaitement protégé et le tournevis nécessaire pour le montage est inclus. La notice est en français, ce qui facilite grandement l’assemblage. En moins de 30 minutes, vous pouvez monter la chaise seul.

Les caractéristiques de la chaise

La BS11Pro se distingue par son design épuré, aéré et élégant, qui s’intègre parfaitement dans un bureau. Contrairement aux chaises gamer, elle arbore un style sobre et discret. Les matériaux utilisés permettent à l’air de circuler, évitant ainsi la sensation désagréable de chaleur lorsqu’on y reste longtemps.

L’utilisation au quotidien

La chaise offre de nombreux réglages pour s’adapter à chaque utilisateur : hauteur, inclinaison du dossier, accoudoirs (profondeur, angle et hauteur) et appui-tête réglable. Ces réglages permettent d’adopter la posture idéale pour de longues sessions de travail. Après quelques jours d’utilisation, nous avons constaté une amélioration notable du confort et du maintien du dos.

LCDG_Test_FLEXISPOT_BS11pro_Reglages

Le prix du Flexispot BS11Pro

La BS11Pro est disponible au prix de 449,99€ frais de port inclus. Cependant, des promotions sont régulièrement proposées sur le site de la marque, il est donc recommandé de surveiller les offres.

En conclusion, la chaise de bureau ergonomique BS11Pro de Flexispot offre un excellent compromis entre confort, design et praticité. Malgré un prix élevé, ses nombreuses qualités en font un investissement durable et bénéfique pour votre bien-être au quotidien. Si vous passez de longues heures devant votre ordinateur, la BS11Pro est une option à sérieusement considérer pour améliorer votre posture et votre confort de travail. Dans la même gamme de prix, la BS12Pro qui vient tout juste de sortir et que l’on testera par la suite !

