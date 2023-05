Test – Flexispot E8 : un bureau assis-debout à prix abordable, pour une efficacité redoutable

Nous avons tous besoin de trouver un équilibre entre le travail assis et debout pour préserver notre santé et notre bien-être. L’utilisation d’un bureau assis-debout répond à cette nécessité en offrant la possibilité de changer de position tout au long de la journée. C’est dans cette optique que nous avons décidé de tester le Flexispot E8 et de partager notre expérience avec vous.

Présentation du Flexispot E8 et du pack

Le Flexispot E8 est un bureau assis-debout qui se distingue par ses caractéristiques techniques et son design soigné. Livré en deux colis, il comprend un cadre ajustable et modulable, un plateau en bambou, un panneau de contrôle avec touches tactiles et quatre emplacements mémoires, ainsi qu’un système de gestion des câbles.

Installation et Utilisation du Flexispot E8

Pendant plusieurs jours, nous avons utilisé le Flexispot E8 dans notre espace de travail habituel. L’installation s’est révélée simple, et les instructions de montage claires. Une fois le bureau monté, nous avons pu apprécier le réglage en hauteur fluide et silencieux, grâce aux deux moteurs intégrés. Le panneau de contrôle tactile est intuitif et nous permet d’enregistrer facilement nos positions préférées, assises ou debout.

Installation du bureau

Préparation

Lors de la réception du Flexispot E8, nous avons remarqué que les deux colis contenaient l’ensemble des éléments nécessaires au montage, dont le cadre, le plateau en bambou, le panneau de contrôle et le système de gestion des câbles. Les vis et autres pièces de fixation étaient également bien emballées et étiquetées pour faciliter le repérage.

Assemblage du cadre

Nous avons commencé par monter le cadre du bureau, en suivant les instructions détaillées fournies par le fabricant. Le système d’ajustement en largeur s’est avéré pratique, permettant d’adapter le cadre à différentes tailles de plateaux. Les moteurs étant déjà intégrés dans les colonnes, cela nous a évité des manipulations supplémentaires.

Installation du plateau

Le plateau en bambou prépercé s’est facilement fixé au cadre grâce aux vis fournies. Nous avons pris soin de positionner les petits patins en caoutchouc entre le cadre et le plateau, afin d’assurer une bonne stabilité et d’éviter tout risque de rayure.

Mise en place du panneau de contrôle et du système de gestion des câbles

Enfin, nous avons installé le panneau de contrôle tactile d’un côté du plateau et avons fixé le système de gestion des câbles sous le bureau. Cette étape s’est déroulée sans encombre, les éléments étant conçus pour s’adapter parfaitement à la structure.

Utilisation du bureau Flexispot E8

Réglage en hauteur

Le Flexispot E8 propose une plage de réglage en hauteur allant de 60 à 125 cm. Les deux moteurs intégrés aux colonnes permettent un mouvement fluide et silencieux lors de la transition entre les positions assises et debout. Le panneau de contrôle tactile rend l’ajustement en hauteur encore plus facile, avec des touches réactives et agréables au toucher. De plus le Flexispot E8 possède un système de sécurité réglable en sensibilité, si le bureau touche un élément qui risque de le bloquer pendant qu’il monte ou qu’il descend il va se mettre en sécurité et arrêter tout mouvement pour reprendre une position inverse a l’obstacle qu’il a touché. Il est également équipé d’une sécurité enfant qui permet de désactiver le pavé tactile.

Mémorisation des positions préférées

Nous avons particulièrement apprécié la possibilité d’enregistrer quatre positions différentes grâce aux emplacements mémoires du panneau de contrôle. Cela nous a permis de passer rapidement d’une position à une autre, sans avoir à ajuster manuellement la hauteur à chaque fois. Cela permet également d’enregistrer les positions assises debout pour un second utilisateur (ma femme est ravie de pouvoir me piquer mon bureau à présent). De plus, le panneau de contrôle affiche en temps réel la hauteur actuelle du bureau, facilitant ainsi le réglage précis selon nos besoins.

Stabilité et confort d’utilisation

Le Flexispot E8 offre une excellente stabilité, même en position haute, grâce à la qualité de ses matériaux et à la conception robuste de son cadre. Nous avons également constaté que la surface en bambou du plateau était agréable au toucher et que ses coins arrondis évitaient tout risque de blessure.

Gestion des câbles (Cable-Management pour les intimes)

Le système de gestion des câbles intégré sous le plateau s’est révélé très utile pour organiser et dissimuler efficacement les câbles d’alimentation et de connexion de nos différents appareils. Ainsi, notre espace de travail est resté ordonné et dégagé, permettant une meilleure concentration et une utilisation optimale du bureau.

Prix du Flexispot E8 et Conclusion

Concernant le prix du Flexispot E8, il est important de souligner que ce bureau assis-debout est un investissement. Le coût du modèle sans plateau s’élève à 499€, tandis que le prix avec le plateau en bambou atteint 649€. Certes, ce montant peut sembler élevé pour un bureau, mais il est essentiel de prendre en compte les avantages que ce type de produit apporte pour la santé et le bien-être au travail. En effet, l’ergonomie et la qualité de fabrication du Flexispot E8 sont au rendez-vous, permettant ainsi d’optimiser sa posture et de prévenir les problèmes de dos liés à une mauvaise position. De plus, le Flexispot E8 offre des fonctionnalités avancées et une excellente stabilité, ce qui en fait un investissement à long terme pour améliorer son environnement de travail et préserver sa santé. En somme, bien que le prix puisse représenter un frein pour certains utilisateurs, il semble justifié au vu de la qualité, des fonctionnalités et des bénéfices apportés par ce bureau assis-debout.

Le Flexispot E8 est un investissement judicieux pour améliorer sa posture et son confort au travail. Ce bureau assis-debout allie qualité, robustesse et esthétique grâce à son plateau en bambou et ses pieds élégants. Bien que son prix soit plus élevé que certains concurrents, la performance et la durabilité du Flexispot E8 en font un choix rentable à long terme. Il est disponible sur le site de la marque directement ou sur Amazon, mais dans une version un peu moins chère et performante.

