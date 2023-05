Où acheter un iPhone 14 au meilleur prix en 2023 ?

Les iPhones sont les smartphones de référence, mais malheureusement connus pour leur prix élevé. De vrais produits de luxe pour certains, il peut être intéressant de se tourner vers différentes options, pour économiser quelques deniers.

Le reconditionné, ami de votre portefeuille et de la planète

C’est très en vogue en ce moment, le reconditionné est un très bon moyen de faire des économies. Et au-delà de l’aspect économique (qui est très intéressant et important tout de même), le reconditionné fait du bien à la planète. En utilisant d’anciens smartphones déjà utilisés, mais restauré et avec des composants de bonnes qualités, cela évite du gaspillage inutile. De plus, le reconditionné permet parfois d’accéder à des iPhones plus anciens, qui ne sont plus forcément disponibles à la vente. Cela évite aussi de passer par la seconde main, qui peut amener son lot d’inconvénients. On pourrait en effet tomber sur une offre d’occasion alléchante, mais qui s’avère être une arnaque par exemple.

De nombreuses plateformes existent pour acheter du reconditionné. Il y a notamment Back Market, qui propose une qualité certaine dans les produits vendus. Récemment, on trouve des iPhone 14 sur la plateforme. Cela permet d’avoir une sûreté sur le reconditionnement fait sur l’iPhone que vous achèterez. Et bien sûr, le prix est beaucoup moins répulsif que peuvent l’être les iPhone sur le site d’Apple !

Amazon, la référence pour les promos d’iPhone

Parmi toutes les plateformes de e-commerce, Amazon est, de très loin, la plateforme la plus connue. Et c’est pour une bonne raison ! Il n’est pas rare que de belles promotions se retrouvent sur le site du géant américain. On peut ainsi retrouver des iPhone à de très bons prix, et assez souvent en plus. Cela permet de faire de très belles économies parfois, permettant ainsi de s’acheter une coque plus sympa pour protéger son iPhone, ou même des AirPods par exemple.