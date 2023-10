Il y a peu, Apple sortait son dernier fleuron : la gamme iPhone 15. Cependant, il est possible que vous hésitiez à sauter le pas et à vous le procurer. Tenté par un petit feedback des modèles qui valent votre attention ? Nous avons fait le tri pour vous. Alors, voici une sélection qui pourrait vous aider à faire votre choix.

L’iPhone 11

Même si beaucoup d’entre nous ont l’attrait de la nouveauté, l’iPhone 11 présente encore de nombreux attraits. Surtout si vous réussissez à en trouver à un bon prix. Vous pouvez, par exemple, attendre les prochains événements commerciaux, comme le Black Week, le Black Friday ou le Cyber Monday, pour avoir les meilleurs prix !

L’iPhone 12

Si vous n’avez rien contre les produits reconditionnés, acheter un iPhone 12 pourrait être une bonne option. En effet, bien qu’il soit moins cher qu’un smartphone Apple d’entrée de gamme neuf, son design est meilleur que l’iPhone SE. Pour rappel, ce modèle est doté d’un écran OLED et de la compatibilité 5G.

L’iPhone 13

Ce modèle dispose d’un bon rapport qualité prix. Il est doté d’un écran OLED de 6.1 pouces très lumineux, d’une puce haut de gamme, d’une double caméra avec grand-angle et ultra grand-angle. Sans compter que l’iPhone 13 possède également une excellente autonomie. D’autant plus que l’iPhone 13 n’a rien à envier à son successeur, l’iPhone 14.

L’iPhone 13 Pro

Si vous préférez un modèle haut de gamme, opter pour un modèle 13 Pro ou 13 Pro Max pourrait aussi être un bon investissement. Seul hic, Apple a arrêté de les commercialiser. Par conséquent, ces modèles sont assez difficiles à trouver.

L’iPhone 14 Plus

Vous aimez les grands téléphones ? Mais à un prix abordable ? Dans ce cas, nous vous conseillons de vous tourner vers l’iPhone 14 Plus. Son écran possède la respectable taille de 6.7 pouces avec une autonomie capable de tenir plus de deux jours ! Même si la cadence que l’écran est de 60 Hz, ce smartphone se distingue par la qualité de sa dalle et de son image lumineuse et agréable à regarder. Vous pouvez même afficher les images en gros caractères et profiter de vos vidéos en streaming avec une excellente résolution.

L’iPhone 15

Comment faire l’impasse sur la fameuse iPhone 15 ? Apple y a apporté beaucoup de nouveautés, aussi bien au niveau de son design que de ses fonctionnalités. Ce smartphone est doté du port USB-C, mais aussi du Dynamic Island qui n’était réservé qu’aux modèles Pro. Par ailleurs, vous pourrez être séduit par son revêtement mat et ses coloris exceptionnels. Côté photo, le module a évolué avec un capteur principal de 48 Mpx. Si vous voulez un iPhone avec d’excellentes spécificités mais à moins de 1 000 euros, il n’y a pas à hésiter !

L’iPhone 15 Pro Max

C’est le modèle le plus cher de la gamme, ce qui fait également de lui, le plus complet. Le modèle 15 Pro Max est doté d’un grand écran de 6.7 pouces 1-120 Hz. Il est le seul iPhone de la gamme à avoir un zoom périscopique x5, qu’Apple a baptisé « tétraprisme ». De plus, le zoom numérique peut atteindre les x25 maximum. Apple a bien pris soin de son module caméra et ce modèle se débrouille assez bien en basses lumières. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max rivalise très bien avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. De plus, l’iPhone 15 Pro Max dispose de la puce A17 Pro qui est gravée en seulement 3 nm avec du ray-tracing. Il possède aussi un port USB-C compatible USB 3.2 Gen 2 et son écran est extrêmement lumineux.