Test – Apple iPhone 14 : très bon, mais un bijou vendu trop cher ?

Comme tout nouveau iPhone, l’Apple Phone 14 est autant source d’espoirs que de déceptions. En effet, Apple met à jour son smartphone star chaque année, mais le plus souvent par petites touches, les évolutions majeures restent finalement l’exception. Il semble que cela soit aussi le cas avec cet iPhone 14. Certes, il affiche toujours autant d’atouts techniques et séduction, mais il également tellement proche de son prédécesseur…

Unboxing de l’iPhone 14

Nous retrouvons le packaging minimaliste et soigné des produits Apple. Une fois ouvert, nous avons le plaisir de découvrir un iPhone 14 bleu, un câble Lightning et un casque audio. Pour le bloc d’alimentation, Apple fait encore une l’impasse dessus, il vous faudra l’acheter à part. Mesquin ou écologique, nous vous laissons juge.

Design et écran

L’iPhone a une sorte de pouvoir unique dans l’univers du smartphone. Il sait nous séduire, nous charmer à chaque nouvelle itération, cela même sans évolution majeure ou si sa robe reste quasiment inchangée. Ce qui est le cas ici ! L’iPhone 14 est une copie exacte de l’iPhone 13 qui lui même était très proche de l’iPhone 12. Reste qu’encore une fois, il sait nous charmer avec la pureté de ses lignes et la délicatesse des angles. Sans oublier, un châssis en aluminium aussi résistant qu’il sait nous faire de l’œil. Notez qu’il existe en six coloris, dont un bleu très apaisant et un nouveau jaune plein d’énergie.

Les deux faces sont recouvertes d’un verre protecteur à haute résistance, avec en prime revêtement oléophobe. Ainsi, les surfaces en verre n’accrochent presque pas les traces de doigts, là où la concurrence demande à être nettoyée après chaque usage ou presque. Les tranches sont douces et présentent les classiques boutons iPhone pour le volume, la sortie de veille et le switch pour passer en mode silencieux.

La face avant laisse apparaître un très bel écran OLED Super Retina de 6,1 pouces en 2 532 x 1 170 pixels, soit une définition de 460 pixels. Une très belle finesse d’affichage complétée par une colorimétrie simplement somptueusement naturelle. La luminosité est au top et permet de profiter des contenus HDR. Un gros bémol quand même, le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz ce qui fait très juste pour un produit qui démarre à plus de 1 000 euros… Toutefois à l’usage, vous aurez du mal à faire la différence avec un smartphone Android à 90 Hz. Notez que l’encoche est toujours là, le Dynamic Island est réservé à l’iPhone 14 Pro uniquement.

Appareil photo de l’Apple iPhone 14

Le bloc photo dorsal se compose de :

Un capteur de 12 Mp avec un objectif grand angle 26 mm, f/1,5 qui profite d’une stabilisation optique;

Un capteur de 12 Mp avec un objectif ultra grand-angle 13 mm, f/2,4 avec un champ de vision de 120°;

L’appareil photo avant est un 12 Mp avec autofocus.

Encore une fois, Apple donne à la concurrence une leçon de précision et de naturel. Ainsi, en pleine journée nous avons des clichés au piqué saisissant, des détails de belles factures et surtout une colorimétrie très naturelle. Cette dernière est soulignée par une excellente maîtrise de la luminosité et du HDR, en fait seules les scènes en fort contre-jour mettent l’iPhone 14 en difficulté.

Le zoom optique est inexistant, seul un numérique est présent et inutile de l’utiliser au-delà de x2 ou x3, le résultat ne sera plus acceptable, mais pas au-delà.

Grand Angle Zoom x2

Le mode nuit est un vrai délice. Alors oui, il n’offre pas le niveau de détail des Google Pixel 7, mais il a une philosophie différente dans le rendu avec une colorimétrie très naturelle. La luminosité n’est pas excessive, nous restons bien dans un cliché de nuit et non pas une photo boostée à l’IA. Le mode portrait est d’excellente facture, mais le mode selfie de très bon niveau en journée est un peu moins efficient de nuit ou dans un intérieur tamisé.

L’appareil photo de cet iPhone 14 est de bonne qualité, excelle même. Toutefois, l’absence de téléobjectif, le rendu un peu en retrait pour les selfies de nuit et les problèmes de gestion des contre-jours sont peu en rapport avec le niveau de qualité que l’on peut exiger d’un mobile à 1019 euros.

Performances et autonomie

Alors que l’iPhone 14 Pro profite du nouveau Apple A16, le 14 a droit uniquement au A15 Fusion, une version améliorée du A15 de l’iPhone 13. Ainsi, nous avons la même architecture, dopée par l’ajout d’un cœur graphique supplémentaire. À cela s’ajoute 6 Go de mémoire vive et fait sans difficulté la nique au Qualcomm Snapdragon 8.

Aucune surprise ici, nous sommes face à un monstre de puissance qu’il sera difficile de mettre en difficulté. Même les jeux vidéo s’en sortent de façon brillante. Ajoutez à cela un iOS 16 toujours aussi bien optimisé, nous avons tous les ingrédients pour un usage intensif au quotidien. Côté autonomie, il saura vous accompagner 14 heures sans broncher et entre dix à douze heures en usage intensif.

Conclusion : notre avis sur l’Apple iPhone 14

Appli signe encore une fois un excellent iPhone, bien que finalement il soit juste une légère évolution du 13. Mais cela n’est pas suffisant pour justifier un prix en augmentation qui démarre maintenant à 1019 euros ! Or, son très bon APN a tout de même de gros manques, son écran n’est que 60 Hz et nous n’avons même pas le droit au dernier processeur Apple… Si vous avez déjà un iPhone 13, difficile de vous conseiller cette itération, et vous conseillons de patienter un peu. Par contre si c’est un premier achat et que l’iPhone 14 Pro vous semble un peu trop cher, alors il ne faut pas hésiter.