5 raisons de craquer (ou pas) pour le realme 12+ 5G : élégance, autonomie… et concessions à connaître avant d’acheter

Sur un marché des smartphones milieu de gamme débordant de prétendants, le realme 12+ 5G s’avance comme un outsider élégant, affichant un design inspiré par l’horlogerie de luxe et un dos en cuir vegan singulier. Ce nouveau modèle du constructeur chinois promet un rapport qualité-prix attractif, misant sur une belle autonomie et une fiche technique équilibrée, le tout pour moins de 400 euros selon les versions. Mais derrière ce style affirmé et ces promesses sur le papier, le realme 12+ 5G tient-il réellement la distance ? Dans cet article, nous vous proposons d’explorer rapidement ses points forts comme ses limites, pour vous aider à décider s’il mérite de devenir votre prochain compagnon numérique.

Un design raffiné et original qui attire le regard

Le realme 12+ 5G joue la carte de l’élégance avec un design inspiré des montres de luxe. Son dos en cuir vegan offre un toucher agréable et se distingue instantanément des autres smartphones milieu de gamme. Au quotidien, l’absence de verre au dos évite les traces de doigts et permet une meilleure prise en main.

Avec ses 7,87 mm d’épaisseur et un poids contenu de 190 grammes, il se révèle aussi fin que confortable à utiliser. Sa bande métallique brillante et sa finition soignée témoignent de l’attention portée par realme au moindre détail. Le module photo circulaire, inspiré de l’horlogerie, confère au téléphone un look sophistiqué, même s’il attire un peu la poussière.

Mention spéciale pour la certification d’étanchéité IP54, rarement proposée à ce niveau de prix. Enfin, les audiophiles apprécieront la présence d’un port jack 3,5 mm, une denrée rare en 2024. Si vous cherchez un smartphone qui sorte du lot sans faire exploser votre budget, c’est un choix à considérer.

Realme 12+ 5G : Une autonomie solide et une charge rapide 67W appréciable

Le realme 12+ 5G se distingue par son endurance fiable au quotidien. Sa généreuse batterie de 5000 mAh assure une utilisation sans stress, même pour les journées chargées. En pratique, il tient aisément une journée et demie avec un usage classique, ce qui comprend surf, réseaux sociaux et streaming.

Pour les joueurs ou les gourmands de contenus, l’autonomie reste satisfaisante. Cependant, une recharge sera nécessaire en fin de soirée après des sessions plus exigeantes. Heureusement, la charge rapide SuperVOOC 67W fait ici des merveilles : il ne faut qu’environ 20 minutes pour atteindre les 50 %, et moins de 50 minutes pour un plein complet.

Ce combo autonomie/charge permet donc d’avoir un smartphone toujours prêt, idéal pour ceux qui refusent de vivre collés à une prise. Même si la concurrence commence à proposer certaines prouesses en la matière, le realme 12+ 5G reste dans la course, tout en gardant un avantage sur bien des modèles au même tarif.

Un très bel écran AMOLED fluide, idéal pour les contenus multimédias

L’un des atouts majeurs du realme 12+ 5G réside dans son écran AMOLED de 6,67 pouces. Cet afficheur profite d’une résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels), garantissant une qualité d’image nette et des couleurs vibrantes pour regarder des films ou naviguer sur Internet.

La fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz assure une excellente fluidité lors du défilement ou dans les jeux. Les animations sont naturelles, apportant un véritable confort visuel au quotidien. Les bordures fines offrent une bonne immersion, même si le menton est légèrement plus proéminent.

Le contraste élevé et la réactivité tactile réjouiront ceux qui consomment beaucoup de contenu multimédia sur leur mobile. Attention toutefois à une luminosité un peu juste en plein soleil, mais pour le prix, le realme 12+ 5G affiche un écran difficile à battre dans cette gamme.

Des performances correctes, mais qui montrent leurs limites en usage intensif

Le realme 12+ 5G s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 7050, épaulé par 8 à 12 Go de RAM. Pour la plupart des tâches du quotidien – navigation, réseaux sociaux, streaming ou applications classiques –, tout fonctionne rapidement et sans accroc.

Cependant, dès que l’on sollicite le smartphone sur des jeux gourmands ou du multitâche intensif, les limites se font sentir. Les performances restent honorables pour un usage standard, mais il faudra réduire la qualité graphique sur les titres exigeants afin de conserver une bonne fluidité.

À l’avantage du realme 12+ 5G, la chauffe reste bien maîtrisée et la gestion de la mémoire vive, aidée par la RAM virtuelle, permet de tenir la distance sur plusieurs applis ouvertes. Pour les utilisateurs exigeants ou gamers, ce n’est pas le champion, mais pour un usage classique, il fait le travail sans faiblir.

Des capteurs photo décevants pour la photo en conditions difficiles

Le realme 12+ 5G embarque un trio de capteurs photo, dominé par un nouveau capteur principal Sony LYT-600 de 50 MPX. Si cet appareil s’en sort convenablement en plein jour, les clichés manquent rapidement de détail et de précision dès que la lumière baisse.

L’ultra grand-angle de 8 MPX reste correct, mais les résultats sont souvent en dessous de la moyenne, surtout sur les couleurs et la netteté. Quant au capteur macro, il ne brille pas par son utilité ou sa qualité. Les photos de nuit et le zoom numérique produisent beaucoup de bruit et d’aberrations chromatiques, rendant l’ensemble assez limité.

Pour ceux qui aiment immortaliser des souvenirs dans toutes les situations, cette partie photo risque de frustrer. Si vos priorités sont plutôt le style, l’autonomie et l’écran, ce compromis peut s’envisager ; mais pour les amoureux de la photographie, d’autres modèles feront mieux.

Bilan final : le realme 12+ 5G, un compagnon stylé mais pas sans concessions

Pour résumer, le realme 12+ 5G brille par son design premium, la qualité de son écran AMOLED et une autonomie fiable couplée à une charge ultra rapide. Ce sont là de solides arguments pour séduire ceux qui cherchent un smartphone élégant et endurant sans sacrifier leur budget. Néanmoins, il ne conviendra pas à tout le monde. Ses performances montrent leurs limites en jeu ou multitâche intensif, et ses capteurs photo restent en retrait face à la concurrence pour les amateurs de belles images, surtout en basse lumière.

Au final, il s’adresse à ceux qui privilégient le style, la simplicité et la fiabilité dans leurs usages quotidiens, avec un smartphone qui ne lésine pas sur l’autonomie ni sur le confort visuel. Pour les passionnés de photo ou de gaming, d’autres références du milieu de gamme répondront mieux à leurs attentes. Faites votre choix en fonction de vos priorités, mais le realme 12+ 5G se pose comme une option cohérente pour un usage polyvalent et stylé.