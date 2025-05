Gears Of War: Reloaded est annoncé sur Xbox…et PS5

Après Forza Horizon 5, une autre exclusivité phare de Xbox s’apprête à rejoindre le côté “bleu” de la force. Le jeu original Gears of War fera son retour cette année sous forme de remaster, baptisé Gears of War: Reloaded. Sauf que, cette fois, il débarque sur PC, Xbox Series X…et PS5. Il sera même gratuit pour quelques privilégiés !

Voir aussi : Leak : le gameplay de MindsEye a fuité !

Gears of War: Reloaded, rendez-vous en août

Il y a quelques mois, des rumeurs stipulaient que Microsoft travaillerait sur une collection de jeux Gears of War. La firme verte l’annoncerait ensuite lors du Xbox Games Showcase le 8 juin prochain. Enfin, beaucoup d’insiders et de leakers ont pressenti que la collection sortira non seulement sur Xbox, mais également sur PC et PS5.

Hier, Microsoft a confirmé les rumeurs en annonçant officiellement le retour de la licence Gears of War. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce n’est pas un tout nouveau jeu. Il s’agit du remaster du premier opus de la licence, baptisé Gears of War: Reloaded. Et, comme les rumeurs l’avaient prédit, le jeu sortira bel et bien sur PS5, à la même date que la version Xbox.

Disponible au tarif de 39,99 $, Gears of War: Reloaded embarquera des améliorations significatives pour s’adapter aux machines modernes. Les joueurs pourront alors profiter d’une expérience de jeu en 4K avec le mode campagne à 60 fps. Il proposera également un mode multijoueur à 120 fps, du cross-play et une progression croisée complète sur toutes les plateformes. Enfin, il n’y aura aucun écran de chargement pendant le mode campagne.

Alors, séduits ? Si vous l’êtes, Gears of War: Reloaded vous donne rendez-vous sur PC, PS5 et Xbox Series X le 26 août 2025. Il sera disponible également en day one sur le Xbox Game Pass. Si vous êtes abonnés à la version Ultimate avant l’annonce d’hier, sachez que le jeu sera accessible en tant que mise à jour gratuite sur votre ludothèque.