Leak : le gameplay de MindsEye a fuité ! 

Build a Rocket Boy, le studio du créateur de GTA (le 5 y compris) s’apprête à sortir son AAA open world MindsEye dans un mois. Mais contrairement à d’autres firmes, la firme reste discrète sur son jeu, préférant ne rien dévoiler aux fans du genre. Heureusement, un streamer a décidé de dévoiler plus de détails sur MindsEye, en laissant fuiter une vidéo de gameplay sur sa chaîne. Alors, à quoi ressemble le jeu du créateur de GTA lui-même ? Réponse dans cet article.

MindsEye, un gameplay à la GTA (ou presque)

Assistons-nous à la naissance de l’alter ego de GTA ? Apparemment oui, si on regarde la dernière vidéo de gameplay de MindsEye, le prochain blockbuster du studio Build a Rocket Boy. Le 3 mai dernier, le streamer Agent a reçu deux vidéos de gameplay du jeu de la part du studio. Sauf qu’au lieu de respecter les accords de confidentialité, il a décidé de les diffuser sur sa chaîne Twitch, au grand plaisir de sa communauté.

Les premières secondes de la vidéo s’ouvrent alors sur une séquence de conduite nocturne en monde ouvert, ressemblant étrangement à ce qu’on peut voir sur GTA. Et c’est normal : Build a Rocket Boy est fondé par l’ancien président de Rockstar North et créateur de la licence Leslie Benzies. C’était donc prévisible que MindsEye emprunte quelques assets de GTA, comme les petites icônes indiquant les ennemis ou encore les fusils pouvant faire exploser un camion blindé. Du GTA futuriste, quoi.

On peut aussi y voir une scène de fusillade à la troisième personne assez “classique”. Les mécanismes de couverture, le déplacement, le zoom pendant la visée et les tirs ressemblent aux standards du TPS, sans nouveauté particulière. Certes, il y a de l’action, c’est du monde ouvert, mais pour le moment, il n’y a rien de nouveau à l’horizon.

Nous vous laissons regarder la vidéo de gameplay ci-dessous :

Pour rappel, MindsEye suit l’histoire de Jacob Diaz, un ancien soldat doté d’un implant neuronal mystérieux appelé MindsEye. Son enquête le mène à Redrock, une métropole désertique ultra-technologique, où il découvre un monde dominé par l’intelligence artificielle, la surveillance omniprésente et des tensions entre pouvoirs corporatifs et gouvernementaux. Le jeu sortira le 10 juin sur PS5, Xbox Series X|S et PC.