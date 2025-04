Leak sur Star Wars Eclipse : plusieurs concept arts ont fuité accidentellement ! 

Depuis son annonce en 2021, Star Wars Eclipse n’a plus donné de ses nouvelles aux fans de la licence. Le prochain titre de Quantic Dream est donc resté sans trailer, ni date de sortie, rien…jusqu’à maintenant. Plusieurs concept arts de Star Wars Eclipse ont été postés par accident en ligne, dévoilant ainsi les personnages et races extraterrestres qui peupleront le jeu. Enfin des nouvelles, même si elles ne sont pas officielles.

Star Wars Eclipse : des Gungans à bord (et pas que)

Annoncé en grande pompe via une bande-annonce lors des Game Awards 2021, Star Wars Eclipse a émerveillé les fans avec plusieurs décors magnifiques situés à l’époque de la Haute République. Tout le monde a donc attendu les infos concernant ce prochain jeu d’action et d’aventure de Quantic Dream…mais en vain. Ce trailer restera alors la seule annonce importante du jeu, et ce, quatre ans après cette première révélation.

Mais si Star Wars Eclipse semble être abandonné vu de l’extérieur, il semble que son développement avance en interne. En tout cas, c’est ce que les derniers concept arts ont dévoilé. Selon le média MP1st, ces images proviendraient du portfolio d’un artiste qui a brièvement travaillé sur le jeu. Bien sûr, ce dernier s’est empressé de les supprimer, mais comme on le sait tous, rien ne s’efface sur internet.

Le leak “accidentel” comprend donc au total 13 images. Elles dévoilent trois espèces différentes dans l’univers de Star Wars, dont les Zénésiens, les Rodiens et les Gungans. Parmi eux, deux personnages portaient déjà des noms : “Travis” et “Jotraaaz Kammzzzek”. Ils auront probablement un rôle important dans Star Wars Eclipse lorsqu’il sortira.

Vous pouvez voir le rendu des deux personnages dans les images ci-dessous :

Travis Jotraaaz Kammzzzek

Maintenant, voici les illustrations restantes :

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Quantic Dream n’a pas encore confirmé de détails sur Star Wars : Eclipse. Tout ce que l’on sait, c’est que le jeu sera un “un nouveau jeu d’action-aventure à narration ramifiée et à personnages multiples se déroulant à l’époque de la Haute République dans la galaxie emblématique de Star Wars™.” Pour ce qui est de la date de sortie, les fans devront encore rester patients pour le moment.