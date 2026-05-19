Guidepoint offre un accès inédit et puissant à l’expertise mondiale

Guidepoint vient de franchir une étape majeure dans l’accès à l’expertise mondiale. Grâce à une stratégie digitale innovante, la société révolutionne la façon dont les entreprises et les chercheurs trouvent des réponses rapides et fiables. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle et des outils modernes, Guidepoint s’impose comme la référence pour obtenir des informations d’experts, en temps réel et sur-mesure. Découvrons ensemble l’étendue de cette offre repensée.

Un accès optimisé à l’expertise grâce à l’intelligence artificielle

Guidepoint utilise désormais une technologie basée sur l’IA pour faciliter l’obtention de réponses expertes. L’outil AskGp accélère chaque recherche, permettant d’interroger des contenus fiables et de recevoir des synthèses presque instantanément. Cette évolution assure aux utilisateurs un gain de temps tout en garantissant la qualité et la pertinence des informations fournies. Les équipes peuvent passer de l’idée à la solution plus rapidement que jamais.

Des interactions diversifiées et rapides avec les experts Guidepoint

Le nouveau service de Guidepoint propose une multitude de formats interactifs pour se connecter aux experts :

Entretiens individuels personnalisés

Enquêtes ciblées

Téléconférences en direct

Recherche spécialisée pilotée par des modérateurs et l’IA

La fonction exclusive AI Moderation permet de collecter des opinions structurées venant de différents experts en moins de 48 heures. Ainsi, les clients bénéficient de plusieurs points de vue, précieux pour des décisions rapides.

Centralisation et intégration des connaissances dans les entreprises

Grâce à la plateforme Guidepoint360, les équipes centralisent toutes leurs recherches, transcriptions et données expertes. Les outils d’intégration (API, MCP, etc.) offrent une connexion fluide avec les systèmes d’entreprise. De plus, la bibliothèque Guidepoint donne accès à plus de deux millions d’experts et à des milliers d’interviews, toujours actualisées, couvrant plus de 300 secteurs.

Guidepoint réinvente ainsi l’accès à l’expertise grâce à l’IA, à des formats variés et à une intégration poussée dans les processus des entreprises. Ce repositionnement s’accompagne d’une nouvelle identité graphique, tournée vers l’avenir. Pour tous ceux qui veulent des réponses d’experts fiables, rapides et diversifiées, Guidepoint devient un allié incontournable dans la prise de décision moderne.

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