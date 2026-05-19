Tuto – Comment stopper enfin les appels indésirables sur smartphone ?

Entre le démarchage téléphonique, Sophie et ses panneaux solaires, nos smartphones sonnent parfois plus pour des spams que pour nos proches. Heureusement, il existe aujourd’hui des solutions simples pour retrouver un peu de tranquillité. Parmi elles, l’application française Saracroche fait beaucoup parler d’elle. Compatible iPhone et Android, elle promet de bloquer automatiquement les appels indésirables sans publicité ni collecte de données personnelles.

Pourquoi les appels indésirables explosent ?

Depuis plusieurs années, les plateformes de démarchage utilisent des milliers de numéros différents. Même en bloquant manuellement un contact, un autre numéro rappelle souvent quelques heures plus tard.

Les arnaques se sont aussi professionnalisées. Faux livreurs, faux CPF, faux conseillers énergie ou banques : les techniques deviennent de plus en plus crédibles. Résultat, beaucoup d’utilisateurs décrochent encore.

Le problème touche autant Android qu’iPhone. Les protections natives restent limitées et demandent souvent plusieurs manipulations.

Saracroche : une application française contre les appels indésirables

Développée en France, Saracroche se présente comme une solution légère et efficace contre le démarchage téléphonique. L’application s’appuie notamment sur les listes de préfixes dédiés au démarchage publiées par l’ARCEP, ainsi que sur les signalements de la communauté.

L’application revendique déjà plus d’un million d’utilisateurs et plus de 15 millions de numéros bloqués. En effet il faut savoir que l’ARCEP attribue des plages de numéros pour le démarchages. C’est pour cela que l’on est souvent appelé par des numéros qui comment toujours par le même préfixe comme 0162, 0163, 0270,0271 etc.)

Son gros avantage reste sa simplicité. Contrairement à certaines applications concurrentes, Saracroche ne demande pas de créer un compte et fonctionne sans publicité. L’application est également open source et respecte la vie privée des utilisateurs.

L’installation prend moins de deux minutes et on conserve l’application téléphone native de son OS.

Sur iPhone

Il suffit de télécharger l’application depuis l’App Store puis de l’activer dans les réglages iOS.

Une fois installée :

Ouvrez Réglages Rendez-vous dans Téléphone Sélectionnez “Blocage et identification des appels” Activez Saracroche

À partir de ce moment, les appels identifiés comme indésirables seront automatiquement filtrés.

Sur Android

L’application est disponible via le Google Play Store ainsi que sur F-Droid pour ceux qui préfèrent les applications open source.

Après installation :

Ouvrez Saracroche Autorisez l’accès aux appels Activez le filtrage automatique

L’application commence alors à bloquer les numéros connus pour le spam.

Ce que Saracroche bloque réellement comme indésirables

L’application ne se contente pas de filtrer quelques numéros signalés. Elle peut bloquer automatiquement :

Les plateformes de démarchage

Les robots d’appels

Certains centres d’arnaques téléphoniques

Les préfixes réservés au démarchage

Saracroche ajoute aussi régulièrement de nouveaux numéros grâce aux signalements utilisateurs. Dans les faits, le nombre d’appels indésirables chute rapidement après quelques jours d’utilisation.

Une application parfaite ?

Pas totalement. Comme toutes les solutions anti-spam, Saracroche peut parfois laisser passer certains appels récents qui ne sont pas encore identifiés. Pour autant, elle reste la meilleure application du moment et gratuite en plus.

Autre point important : aucune application ne peut empêcher totalement les tentatives de fraude. Il reste essentiel de ne jamais communiquer ses informations bancaires ou ses codes par téléphone.

Faut-il installer Saracroche ?

Si vous recevez plusieurs appels indésirables par semaine, clairement oui.

L’application a l’avantage d’être :

gratuite

légère

simple à configurer

sans publicité

respectueuse de la vie privée

Son approche communautaire et son fonctionnement local rassurent également face aux nombreuses applications qui collectent des données personnelles.

Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est probablement l’une des solutions les plus efficaces du moment pour retrouver un smartphone enfin silencieux.