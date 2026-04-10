Test – Nothing Phone (4a) Pro : l’équilibre parfait entre style, autonomie et intelligence logicielle

Depuis ses débuts, Nothing s’est imposé comme un acteur à part dans l’univers des smartphones. Là où les géants du secteur cherchent à optimiser chaque fiche technique, la marque fondée par Carl Pei s’est donnée une mission différente : redonner du caractère à des appareils devenus trop uniformes.

Avec ce Nothing Phone (4a) Pro, la philosophie évolue encore. On n’est plus simplement dans un smartphone “stylé” ou “différent”. On est face à un produit qui cherche à cocher toutes les cases essentielles du quotidien : une excellente autonomie, une qualité photo solide, une interface intelligente dopée à l’IA… tout en conservant ce design signature qui fait toute la différence.

Après plusieurs semaines à l’utiliser comme smartphone principal, voici mon retour complet.

Un design toujours aussi marquant… mais plus abouti que jamais

Impossible de parler d’un smartphone Nothing sans commencer par son design. Et clairement, ce Phone (4a) Pro ne déroge pas à la règle.

Dès la sortie de la boîte, il attire immédiatement l’attention. Le dos semi-transparent est toujours là, mais il a évolué. On sent que Nothing a gagné en maturité : les lignes sont plus propres, les finitions plus soignées, et l’ensemble respire davantage le haut de gamme.

Le châssis en aluminium apporte une vraie sensation de solidité. Là où certains modèles précédents pouvaient donner un léger côté “expérimental”, ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Le smartphone est agréable en main, bien équilibré, et surtout très identifiable.

Et puis il y a ce fameux système lumineux. La Glyph Matrix fait son retour, avec encore plus de possibilités. Notifications, appels, minuteries, interactions avec certaines apps… tout passe par ces LED intégrées au dos.

Alors oui, on pourrait croire que c’est gadget. Mais à l’usage, ça devient presque indispensable. Posé face contre table, le téléphone reste informatif sans avoir besoin d’allumer l’écran. Et mine de rien, ça change vraiment la façon dont on interagit avec son smartphone.

Personnellement, c’est typiquement le genre de détail qui me plaît : inutile pour certains, mais différenciant et intelligent.

Un écran qui met tout le monde d’accord

À l’avant, Nothing ne fait clairement pas dans la demi-mesure. Le Phone (4a) Pro embarque un grand écran AMOLED de 6,83 pouces, avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz.

Sur le papier, c’est déjà très solide. Mais en pratique, c’est encore mieux.

La fluidité est exemplaire. Que ce soit dans la navigation, le scrolling ou même dans les jeux, tout est ultra réactif. Le 144 Hz apporte un vrai confort visuel, surtout si vous êtes habitué à des écrans 60 ou 90 Hz.

Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la luminosité. Même en extérieur, en plein soleil, l’écran reste parfaitement lisible. Les couleurs sont éclatantes sans être excessives, les noirs sont profonds, et le contraste est excellent.

Regarder une vidéo, jouer ou simplement naviguer devient un vrai plaisir. Et clairement, sur ce point, Nothing se rapproche de ce que proposent des smartphones bien plus chers.

Une qualité photo qui surprend (dans le bon sens)

La photo est souvent un point délicat sur les smartphones milieu de gamme. Et pourtant, Nothing a fait un vrai travail sur ce Phone (4a) Pro.

On retrouve ici un triple module photo avec :

un capteur principal de 50 MP

un téléobjectif périscopique de 50 MP

un ultra grand-angle

Et honnêtement, le résultat est très convaincant.

Le capteur principal fait un excellent travail. Les photos sont détaillées, bien exposées, avec une bonne gestion de la dynamique. Les couleurs sont naturelles, sans surtraitement excessif. Ce qui devient rare aujourd’hui.

En plein jour, le rendu est vraiment propre. On obtient des clichés nets, avec un bon niveau de détails, même sur des scènes complexes.

Mais la vraie surprise vient du téléobjectif.

Un zoom réellement exploitable

L’intégration d’un téléobjectif périscopique dans cette gamme de prix est déjà une excellente nouvelle. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est son efficacité.

Le zoom optique est très bon, avec des résultats nets et exploitables. Même en zoom numérique, le smartphone s’en sort correctement sur des niveaux raisonnables.

Alors oui, le fameux zoom extrême (annoncé jusqu’à 140x) reste plus marketing qu’autre chose. Mais dans la pratique, jusqu’à un certain niveau, les clichés restent tout à fait utilisables.

Pour de la photo urbaine, des détails à distance ou même du portrait, c’est un vrai plus.

Photo de nuit : solide sans être révolutionnaire

En basse lumière, le Phone (4a) Pro s’en sort bien, mais reste un cran en dessous des flagships.

Les photos sont lumineuses, avec un bon niveau de détails, mais on observe parfois un peu de bruit ou une légère perte de précision.

Rien de dramatique, loin de là. Pour un smartphone de cette gamme, le résultat est largement satisfaisant. Mais si vous êtes un puriste de la photo nocturne, ce ne sera pas son point fort absolu.

Une autonomie qui fait vraiment la différence

S’il y a un point sur lequel ce Nothing Phone (4a) Pro m’a vraiment impressionné, c’est l’autonomie.

Avec sa batterie d’environ 5 000 mAh, le smartphone tient sans problème une grosse journée d’utilisation. Et même plus dans certains cas.

Dans mon usage quotidien (réseaux sociaux, photo, navigation, musique, un peu de jeu), je termine généralement la journée avec encore de la batterie. Et en usage plus modéré, on peut facilement tenir un jour et demi.

C’est exactement ce qu’on attend aujourd’hui d’un smartphone fiable.

La gestion énergétique est très bien optimisée, et l’écran, malgré son 144 Hz, ne plombe pas l’autonomie.

Une recharge rapide efficace (mais pas parfaite)

Côté recharge, Nothing propose une charge rapide de 50W.

Dans les faits, ça permet de récupérer une bonne partie de la batterie en peu de temps. Pratique quand on est pressé.

En revanche, pas de recharge sans fil. C’est probablement l’un des compromis faits pour maintenir un prix contenu.

Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est clairement un petit manque face à certains concurrents.

Des performances solides pour le quotidien

Sous le capot, le Phone (4a) Pro embarque une puce Snapdragon 7 Gen 4, accompagnée de 8 ou 12 Go de RAM.

Et dans la réalité, ça fonctionne très bien.

Tout est fluide. Les applications se lancent rapidement, le multitâche est efficace, et l’expérience globale est très agréable.

Même sur des jeux, le smartphone s’en sort correctement, tant qu’on reste sur des réglages raisonnables.

Ce n’est pas un monstre de puissance, mais ce n’est pas son objectif. Et pour 95 % des utilisateurs, ce sera largement suffisant.

Nothing OS et son IA : une vraie valeur ajoutée

C’est probablement l’un des aspects les plus intéressants de ce smartphone.

Nothing OS continue d’évoluer, et cette version apporte une dimension IA plus poussée.

Mais contrairement à certains concurrents, Nothing ne cherche pas à en faire trop.

L’IA est utilisée de manière intelligente :

suggestions contextuelles

organisation automatique

optimisation des performances

interactions simplifiées

Tout est intégré de manière fluide, sans jamais devenir envahissant.

Et c’est ça que j’apprécie le plus : l’IA est là pour améliorer l’expérience, pas pour la compliquer.

Une interface toujours aussi agréable

Au-delà de l’IA, Nothing OS reste l’une des meilleures surcouches Android.

L’interface est propre, fluide, minimaliste. Pas de bloatware inutile, pas de surcharge visuelle.

Les animations sont soignées, les widgets sont originaux, et l’ensemble donne une vraie identité au smartphone.

On sent que tout a été pensé pour offrir une expérience différente.

Une expérience utilisateur cohérente

Ce qui ressort vraiment après plusieurs jours avec ce Phone (4a) Pro, c’est la cohérence globale.

Rien n’est révolutionnaire pris individuellement. Mais tout fonctionne parfaitement ensemble.

Le design attire, l’écran séduit, la photo convainc, l’autonomie rassure, et l’interface fluidifie le tout.

C’est un smartphone agréable à utiliser au quotidien, sans frustration majeure.

Verdict : Nothing confirme sa montée en puissance

Avec ce Phone (4a) Pro, Nothing franchit un nouveau cap.

La marque ne se contente plus de proposer un smartphone original. Elle propose désormais un produit complet, équilibré, et réellement compétitif.

Ce n’est pas un flagship. Mais ce n’est pas non plus un simple milieu de gamme.

C’est un smartphone intelligent, bien pensé, et surtout différent.

Et dans un marché saturé de clones, ça fait vraiment du bien.

Produit disponible sur Nothing Phone (4a) Pro - Triple Caméra 50MP, Ultra Zoom 140x, Smartphone Unibody Métal, Batterie Longue Durée, Charge Rapide 50W, AMOLED 144Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB - Noir

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