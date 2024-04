Test – Motorola Edge 50 Pro : Un smartphone moyen de gamme intéressant

Désormais chez Motorola, Pro n’est plus synonyme de haut de gamme. En effet, le fer de lance se prénomme dorénavant Ultra. Nous sommes donc ici, avec ce Motorola Edge 50 Pro, en présence d’un smartphone milieu de gamme. Malgré tout, il intègre de nombreux éléments qui lui permette de se différencier de la concurrence. Est-ce que Motorola nous offre un smartphone compétitif et convaincant ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing

Motorola continue sur sa lancée du packaging sans plastique, et le Edge 50 Pro ne déroge pas à la règle. Encore une fois, c’est une bonne chose que les grosses sociétés prenne ce genre d’initiatives. Pour le reste, le contenu du packaging est plutôt classique. En effet, premièrement, nous retrouvons le bloc de charge TurboPower de 125 W et son câble USB-C. Finalement, c’est une coque de protection aux couleurs du smartphone qui clôture l’unboxing.

Design et écran

Son écran pOLED de 6.67 pouces dispose d’une résolution Super HD de 2712 x 1220 px. Ce dernier est incurvé afin d’offrir une prise en main et un confort d’utilisation optimale. Le taux de rafraîchissement est de 144 Hz et l’écran est également compatible HDR10+. Pour finir, il est doté de la protection Gorilla Glass 5 pour éviter au maximum les rayures. C’est à peu près tout pour l’écran et ses certifications. Pour le reste, ce Motorola Edge 50 Pro offre des dimensions classiques de 161.2 x 72.4 x 8.2 mm pour un poids de 186g.

L’entreprise américaine propose de belles finitions et les options de couleurs sont très intéressantes. En blanc nacré de l’acétate est utilisé avec un rendu très sympathique. Pour les deux autres couleurs, noire et lavande, c’est du cuir végan qui sera utilisé. Ce dernier offre un toucher très agréable et permet par ailleurs de ne pas capter les traces de doigts.

Appareil photo

Comme à l’accoutumée de nos jours, le Motorola Edge 50 Pro dispose de trois capteurs photos. Le premier, et le principal, dispose d’une résolution de 50 MP avec une ouverture de f/1.4 et dispose d’un grand angle de vue. Le second, pour les clichés ultra-grand-angle, affiche 13 MP de résolution pour une ouverture de f/2.2. Pour terminer, le dernier capteur est un téléobjectif de 10 MP ouvrant à f/2 et permettant un zoom x3. Sur le papier, le smartphone offre des caractéristiques classiques. Dans la réalité, est-ce différent ?

Et il faut le dire, Motorola a fait du bon travail sur la partie photo. Les photos de nuit sont plutôt qualitatives avec un niveau de détails plus qu’acceptable ainsi que des couleurs assez proches de la réalité. En pleine journée, avec des conditions lumineuses correctes, le Motorola Edge 50 Pro fait de l’excellent travail avec un très bon niveau de détail. Les couleurs sont également plutôt fidèles et dans les grandes lignes ce smartphone sera un allié parfait pour la sauvegarde de tous vos souvenirs.

Performances

Animé par un processeur Snapdragon 7 Gen 3 et 12 Go de RAM (extensible jusqu’à 24 Go) le Motorola Edge 50 Pro ne souffrira d’aucun ralentissements lors de son utilisation. Le stockage est bien fourni également avec pas moins de 512 Go de mémoire. Malgré une excellente fluidité, le côté technique nous rappel que nous sommes en présence d’un smartphone milieu de gamme. En effet, nous sommes ici en présence de mémoire vive LPDDR4X (les dernières technologies étant de la LPDDR5X) ainsi que pour le stockage où de l’UFS 2.2 est utilisé (l’UFS 4.0 est la dernière norme). Si ces petits points ne sont clairement pas gênants à l’usage, ils peuvent se ressentir sur les benchmarks, comme Antutu où le score nous rappel bien le placement de ce smartphone.

Avec une batterie de 4500 mAh, la marque annonce une autonomie de 40 heures. Dans les faits, avec une utilisation classique, il vous sera possible de tenir une grosse journée et d’éventuellement tenir une deuxième. Pour la recharge, vous pourrez compter sur une énorme chargeur de 125W qui offre un temps de recharge records d’environ 25 minutes, chapeau ! Le Motorola Edge 50 Pro est aussi compatible avec la recharge sans fil, jusqu’à 50W. Tout est là pour ne jamais manquer d’énergie.

Conclusion

Si vous cherchez un smartphone milieu de gamme convaincant, performant et avec un design bien travaillé, alors ce Motorola Edge 50 pro dispose de solides arguments. Le plus gros point fort de ce smartphone est l’appareil photo, qui offre de belles performances de jours comme de nuit. L’autonomie n’est pas en reste et la charge de 125W est également un réel atout. La performance n’est pas en reste et, malgré des composants un peu vieillissants, la fluidité et le multitâche sont au rendez-vous.

Si vous souhaitez vous procurer ce smartphone, direction Amazon où ce dernier est disponible au tarif de 699€.

Produit disponible sur Motorola Edge 50 Pro, Telephone Portable 512 Go, Ram 12 Go, Smartphone 5G, Mobile debloqué, écran 6,7", Triple capteur 50MP, Charge Ultra Rapide 125W, Lavande [Version française]

Voir l'offre 649,99 €