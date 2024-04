Test – Dragon’s Dogma 2 : Un monde de mystères et d’aventures sur Xbox

Sorti le 22 mars 2024, Dragon’s Dogma 2 s’inscrit comme la suite très attendue du jeu original qui avait marqué les esprits il y a douze ans. Développé par Capcom, ce jeu de rôle et d’action ne se contente pas de capitaliser sur le succès de son prédécesseur, il l’élargit avec une ambition clairement affichée : offrir une expérience de jeu plus vaste, plus riche et technologiquement avancée. Le test a été réalisé sur une Xbox Series S, point important à préciser pour la lecture de cet article.

Un monde ouvert enrichi

Le monde de Dragon’s Dogma 2 a été méticuleusement agrandi pour offrir une carte quatre fois plus grande que celle du premier jeu. Cette expansion n’est pas seulement quantitative, mais également qualitative, avec des zones densément peuplées de secrets, de quêtes cachées et de divers environnements interactifs qui rappellent les mondes ouverts de « Elden Ring » ou de « Skyrim ». Chaque région du monde est conçue pour être unique, encourageant ainsi l’exploration continue et offrant des découvertes incessantes.

Système de combat dynamique et profond

Au cœur de l’expérience Dragon’s Dogma 2, le système de combat a été revu pour offrir encore plus de dynamisme et de profondeur. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de Vocations, chacune offrant des styles de combat distincts, des compétences uniques et des stratégies spécifiques. Que vous choisissiez d’être un voleur agile, un sorcier puissant ou un guerrier robuste, chaque classe offre une expérience de jeu différente et exige que le joueur adapte ses tactiques en fonction des défis rencontrés.

Le retour des Pions : Compagnons Intelligents ou pas

Dragon’s Dogma 2 innove avec son système de Pions amélioré, une fonctionnalité qui distingue le jeu dans le paysage des RPGs. Les Pions, des compagnons contrôlés par l’IA, ont été conçus pour agir de manière plus autonome et intelligente, influençant significativement la stratégie de combat et l’exploration. Cette IA avancée permet aux Pions de mieux réagir aux situations de combat et d’interagir de façon plus naturelle avec le joueur et l’environnement​.

Il faut souligner l’amélioration de l’intelligence des Pions par rapport au premier jeu, notant que ces compagnons sont désormais capables d’initiatives plus complexes et d’une adaptation plus fine aux stratégies du joueur. Cette réalisation n’est pas seulement un progrès technique, mais aussi une amélioration de l’expérience de jeu, rendant les interactions avec les Pions plus engageantes et utiles.



Par contre, les Pions rencontrent parfois des difficultés de navigation, se retrouvant coincés dans des structures ou incapables de suivre le joueur pour diverses raisons. Heureusement, une téléportation automatique peut corriger occasionnellement ces problèmes. Toutefois, il arrive que les Pions tombent maladroitement, obligeant le joueur à revenir sur ses pas pour les secourir. En combat, cette problématique persiste : il est difficile de s’échapper d’une confrontation, car les Pions peinent à désengager et à fuir, préférant continuer le combat seuls, au risque de succomber, ce qui contraint le joueur à intervenir pour les assister.

Narration et immersion dans le monde de Dragon’s Dogma 2

La trame narrative de « Dragon’s Dogma 2 » est riche et engageante, plongeant les joueurs dans des intrigues politiques complexes et des luttes de pouvoir qui se déroulent au sein de l’univers du jeu. La ville de Vernworth, par exemple, est un centre névralgique où les joueurs passent beaucoup de temps, interagissant avec des PNJ qui mènent leurs vies indépendamment des actions du joueur, ajoutant une couche de réalisme et d’immersion au monde.

Technique et réalisation

Malgré l’ambition de son monde ouvert et de son gameplay complexe, Dragon’s Dogma 2 n’est pas exempt de défis techniques, notamment des baisses occasionnelles de la fréquence d’images lors de combats intensifs ou dans des zones urbaines densément peuplées. Cependant, ces problèmes sont généralement contournables et ne nuisent pas significativement à l’expérience globale du jeu.

Dragon’s Dogma 2, en dépit de ses avancées notables en termes de gameplay et d’immersion, a rencontré des défis techniques significatifs. Le jeu a été développé pour exploiter pleinement les capacités des consoles modernes telles que la Xbox Series X, offrant des graphismes détaillés et un monde vaste. Cependant, sur la Series S, cette ambition a parfois mené à des baisses de fréquence d’images, particulièrement lors de combats intenses ou dans des zones urbaines très peuplées où de nombreux éléments interagissent simultanément​​. Nous n’avons pas eu la possibilité de tester sur la Series X ou sur PS5. Mais rassurez-vous, ce n’est pas pénalisant pour votre aventure.

Conclusion sur Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 se révèle être une suite digne de ce nom, enrichissant et étendant l’univers que les fans ont tant aimé. Avec son monde vaste et interactif, son système de combat enrichi, ses intrigues captivantes et son gameplay immersif, le jeu promet des heures de divertissement et d’aventure. Les améliorations apportées depuis le premier titre montrent une évolution non seulement dans la taille et la complexité du monde, mais aussi dans la manière dont les joueurs peuvent interagir avec lui et influencer son histoire. Pour les vétérans de la série comme pour les nouveaux venus, Dragon’s Dogma 2 offre une aventure épique qui ne manquera pas de captiver tous ceux qui osent entrer dans son monde mystérieux.

