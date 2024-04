Pourquoi mon iPhone chauffe ?

La surchauffe est l’un des problèmes récurrents qui affectent les iPhone 7, 8, X, 11, 12, 13, 14 et 15. Justement, votre iPhone fait partie de ces modèles et vous constatez qu’il chauffe sans aucune raison apparente ? Découvrez dans ce tutoriel, les différentes raisons qui peuvent expliquer cette surchauffe et comment les résoudre !

Les raisons qui peuvent expliquer la surchauffe de votre iPhone

Si votre iPhone chauffe, cela peut avoir deux causes : La première est d’ordre externe, et la seconde est d’ordre interne.

Les causes externes

Il est possible que votre iPhone chauffe parce que :

Soit, il se trouve dans un environnement à haute température : Le site officiel d’Apple conseille d’utiliser les appareils iOS et iPadOS dans un environnement où la température se situe entre 0°C et 35°C

Soit, le chargeur n’est pas original, c’est-à-dire qu’il ne provient pas du fabricant d’équipement d’origine

Soit, l’étui qui recouvre votre iPhone entraîne une mauvaise dissipation de la chaleur.

Les causes internes

Pour ce qui sont des causes internes, la surchauffe de votre iPhone peut être due à :

Un échec de la mise à jour du logiciel du système iOS

Une batterie faible et/ou une grande consommation de la batterie

Un surcharge du processeur qui peut avoir été causé par des jeux gourmands en ressources ou encore le visionnage de vidéos YouTube en haute résolution.

L’insuffisance de l’espace de stockage sur votre iPhone.

Quelles sont les conséquences d’un iPhone qui chauffe ?

Lorsque la température de votre iPhone dépasse la normale, ses performances ralentissent. Vous avez peut-être même reçu une alerte de température disant que « l’iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être utilisé ».

En tout cas, il est important de savoir qu’un iPhone qui chauffe souvent peut avoir des répercussions irrémédiables sur la batterie et sur le smartphone lui-même. Vous pourriez remarquer que la batterie tient moins bien qu’avant, que l’iPhone devient plus lent et que certaines applications ne se lancent plus.

Il existe certaines mesures à prendre pour prévenir la surchauffe de votre iPhone. S’il est trop tard pour prévenir ce problème, voici les différentes manières de le résoudre.

Gardez votre iPhone hors des environnements à température élevée

Par mégarde, il peut nous arriver d’exposer directement notre iPhone à la lumière du soleil. C’est une grosse erreur ! Sachez que lorsque la température dépasse les 35°C, votre iPhone se mettra à chauffer. D’ailleurs, vous remarquerez probablement que la luminosité de votre iPhone se baisse toute seule.

Par conséquent, il est fortement recommandé de placer votre iPhone dans un endroit frais, loin des sources de chaleur. C’est d’autant plus conseillé si vous utilisez des applications gourmandes en ressource comme des jeux.

Il est possible que votre iPhone se mette à refuser la recharge s’il est en surchauffe. D’ailleurs, vous verrez probablement un message comme : « Recharge en attente. La recharge de votre iPhone reprendra quand il aura retrouvé une température normale ».

De même, votre iPhone peut également chauffer si vous l’utilisez tout en le chargeant. Nous vous conseillons alors de mettre votre iPhone en veille et de le déplacer dans un endroit plus frais.

Vérifiez si vous utilisez le bon chargeur

Si votre iPhone se met à chauffer sans raison lorsque vous la rechargez, il est préférable de vérifier s’il s’agit bien du chargeur officiel d’Apple. En effet, les chargeurs non officiels peuvent provoquer la surcharge de la batterie et la surchauffe de l’iPhone. Si votre iPhone devient trop chaud pendant la recharge, débranchez immédiatement le chargeur.

Vérifiez l’état de la batterie

Si cela fait plusieurs mois que vous êtes en possession de votre iPhone, mais que c’est la première fois qu’il chauffe, alors il est possible que ce soit à cause de la batterie. Pour en avoir le cœur net, nous vous conseillons de vous rendre dans un centre Apple pour faire examiner la batterie de votre iPhone et la faire remplacer si besoin est.

Attention aux coques de protection de votre iPhone !

Souvent, nous mettons une coque de protection sur notre smartphone pour éviter les rayures, les cassures et protéger l’iPhone des salissures. Pourtant, certaines coques de protection sont fabriquées en matière plastique. Or, le plastique est un composant isolant qui conserve à la fois la chaleur et le froid. Par conséquent, si la température de votre iPhone monte sans raison, votre iPhone aura beaucoup plus de mal à se refroidir. Par conséquent, nous vous conseillons de retirer la coque. Si possible, optez pour une coque qui ne recouvre pas toute la surface de l’appareil ou qui dispose de quelques ouvertures pour laisser la chaleur s’échapper.

Désactivez les applications en arrière plan

Certaines applications sont énergivores. Cela peut provoquer la surchauffe de votre appareil. Par conséquent, pensez à désactiver les applications que vous n’utilisez pas. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Home » et faites glisser les onglets vers la partie supérieure de l’écran.

Libérez de l’espace sur l’iPhone

Si vous disposez de plusieurs fichiers, documents et applications dans votre iPhone, cela peut à la longue causer plusieurs problèmes. Par exemple, votre iPhone devient plus lent, votre iPhone chauffe et la batterie se vide rapidement. Par conséquent, il est important de libérer régulièrement de l’espace sur votre smartphone. Concrètement, supprimez les historiques de navigation, les fichiers temporaires, les caches des navigateurs et les applications que vous n’utilisez plus.

iPhone qui chauffe : réinitialisez tous les paramètres de l’iPhone

La réinitialisation des paramètres permet de résoudre un grand nombre de problèmes de l’iOS. Après avoir effectué une sauvegarde de vos données, cliquez sur Réglages, puis sur Général. Cliquez sur Réinitialisation et appuyez sur Réinitialisation de tous les paramètres.

Effectuez un Hard Reset

Si aucune des méthodes mentionnées ci-dessous ne permet de résoudre les problèmes de chauffe de votre iPhone, éteignez-le et redémarrez-le après 30 à 40 minutes.