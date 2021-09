iPhone 13 : voici les coloris et stockages prévus par Apple

Mardi prochain, Apple tiendra sa keynote de rentrée afin de présenter ses iPhone 13, mais aussi quelques accessoires tels que l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Avant cet évènement, l’heure est encore aux fuites d’informations. Un revendeur vient notamment de dévoiler les stockages et coloris des prochains smartphones d’Apple.

Crédit photo : Apple Tomorrow

Les coloris des iPhone 13

Le site 91 Mobiles vient de rapporter une nouvelle fuite d’information provenant d’un revendeur ukrainien. Les nouveaux détails sur les iPhone 13 proviennent plus précisément du site de l’opérateur ukrainien KTC. Ce dernier a en effet permis de découvrir l’ensemble des coloris de la prochaine génération de smartphones Apple, mais aussi leurs configurations.

Concernant les coloris proposés, ceux-ci continuent encore une fois de différer entre les modèles Pro et les autres. Pour commencer, on apprend que les iPhone 13 et iPhone 13 mini profiteront de six coloris différents : noir, bleu, violet, rose, blanc et rouge (Product Red). Du côté des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, les précédentes rumeurs se confirment avec la présence de quatre coloris : noir, argent, or et bronze.

Les différentes options de stockage

La partie stockage promet tout de même quelques surprises pour cette année. L’opérateur ukrainien a tout d’abord référencé deux modèles pour l’iPhone 13 mini : une version avec 64 Go et une autre avec 128 Go de stockage interne. Le plus petit de la gamme ne profiterait ainsi plus d’une variante avec 256 Go. Du côté du modèle standard, il serait disponible avec 128 ou 256 Go.

De passage sur les déclinaisons des iPhone 13 Pro, quelques changements ont aussi lieu. Tout d’abord, le site ne référence pas de stockage de 512 Go pour le modèle Pro. Cette déclinaison devrait ainsi se contenter de 128 ou 256 Go de stockage interne. Du côté du Pro Max, les options de stockage seraient de 256 Go ou 512 Go.

Aucune mention d’une configuration avec 1 To de stockage ou encore l’absence du stockage de 256 Go sur les modèles Pro n’a cependant été énoncée. Reste donc à savoir si les précédentes rumeurs ou si le listing du revendeur ukrainien disent vraies. Il faudra en tout cas attendre la conférence d’Apple ce mardi 14 septembre pour être fixé.

