Amazon dévoile ses premiers téléviseurs : les Fire TV Omni et Serie 4

De nouveaux produits signés Amazon viennent d’être présentés. Au programme, la plateforme d’e-commerce annonce deux séries de téléviseurs, la Fire TV Omni et la Fire TV Serie 4, mais aussi un nouveau stick TV du nom de Fire TV 4K Max.

Le marché des téléviseurs intéresse Amazon

Depuis quelques années, Amazon a pris l’habitude de lancer ses propres produits. Désormais, la firme de Jeff Bezos profite de deux gammes de téléviseurs tournants : l’abordable Fire TV Serie 4 et la haute de gamme Fire TV Omni. Comme leurs noms l’indiquent, ils profitent de l’OS d’Amazon : Fire TV. Pour l’instant réservés au marché américain, les TV connectées d’Amazon ont une grille tarifaire allant de 369,99 dollars à 1 099 dollars hors taxes.

Pour les Amazon Fire TV Omni, on retrouve des dalles LCD avec des diagonales allant de 43 à 75 pouces et une définition 4K, mais aussi la prise en charge des technologies HDR10, HLG et Dolby Digital Plus. À noter, les modèles 65 et 76 pouces profitent du Dolby Vision. Du côté de la gamme Amazon Fire TV Serie 4, les écrans proposés sont de 43, 50 et 55 pouces, mais ne disposent pas de certaines fonctionnalités Alexa. En effet, les Amazon Fire TV Omni profitent en plus de microphones longues portées intégrés pour contrôler Alexa directement depuis son canapé. Ces derniers pourront d’ailleurs être désactivés électroniquement grâce à un bouton physique. Sur l’ensemble des modèles, on retrouve notamment 3 ports HDMI 2, 1 HDMI eARC 2.1.



Amazon Fire TV Omni

Outre ces deux téléviseurs, Amazon est revenu avec un nouveau dongle HDMI : le Fire TV Stick 4K Max. Avec ce nouveau produit, la firme américaine annonce notamment le support de l’HDR10+ et du Dolby Vision, une fonctionnalité « Auto Low Latency Mode », mais aussi une puissance 40 % supérieure au Fire TV Stick 4K. Le produit prend aussi en charge le Wi-Fi 6. Au niveau de la télécommande, elle s’accommode désormais de quatre boutons de raccourci : Netflix, Disney+, Prime Video et Prime Music.