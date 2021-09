iPhone 13 : les premiers benchmarks révèlent la puissance de la puce A15

Le 14 septembre, Apple tiendra sa keynote pour présenter ses nouveaux iPhone 13. Mais avant sa sortie, des benchmarks en fuite donnent une idée des performances exceptionnelles de la puce des iPhone 13.

Déjà un benchmark de l’iPhone 13

Alors que la présentation des iPhone 13 approche à grands pas, un premier benchmark du SoC A15 vient d’apparaître en ligne. Ce benchmark GFXBench (Manhattan 3.1) teste les performances du circuit graphique qui est intégré au chipset.

Relayé par le leaker Tron, ce benchmark mesure donc l’étendue des performances graphiques des nouveaux iPhone. Lors du premier tour, la puce A15 développée par Apple arrive à un score de 198 images/seconde.

Á titre de comparaison, l’iPhone 12 ne dépasse pas les 146 images/ seconde lors d’un benchmark similaire. De facto, le SoC A15 Bionic s’en sort légèrement mieux que le chipset A14 qui équipe tous les iPhone 12. Le gain de performances sur la partie graphique atteint les 13,7% d’une année à l’autre.

Des performances au-dessus de la concurrence

Lors d’un second test réalisé à la suite, le smartphone n’a en effet atteint qu’entre 140 et 150 FPS, visiblement à cause d’une limitation volontaire des performances (que l’on désigne communément sous le terme de throttling). Reste que quel que soit l’effet du throttling, les performances que pourront délivrer les prochains iPhone resteront quelques crans au-dessus de celles des prochains smartphones Samsung – et plus largement de tous les smartphones Android concurrents.

Bien sûr ces benchmarks ne disent pas tout. On ne sait pas combien la nouvelle puce consomme lorsqu’elle atteint 100% de ses capacités de calcul. On ne connait pas non plus encore le profil de dissipation énergétique exact des iPhone 13, qui nous donnerait une idée de la fréquence à laquelle il faudra s’attendre à du throttling dans les jeux vidéo. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre la présentation du 14 septembre afin de découvrir en détail ces nouveaux iPhone !