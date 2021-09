Xiaomi Mi Pad 5 : on sait déjà tout de la concurrente de l’iPad Pro

Xiaomi souhaite commercialiser le Mi Pad 5 dans le monde entier après un lancement réussi en Chine. Une vidéo révèle maintenant la tablette déballée.

La Xiaomi Mi Pad 5 se dévoile avant l’heure

Xiaomi avait dévoilé le mois dernier en Chine ses nouvelles tablettes Pad 5 et Pad 5 Pro. Depuis le mois de juin dernier, nous savions que le modèle le plus abordable au nom de code « nabu » allait bien être lancé dans d’autres pays. Ce sera finalement le cas à l’occasion d’un événement organisé par le fabricant le 15 septembre prochain.





La tablette a été repérée dans deux pays différents, en Russie ainsi qu’en Biélorussie, où elle a été déballée avant son lancement. Elle coûterait respectivement 34 990 RUB (479 dollars) et 1199 BYN (479 dollars) dans ces pays, ce qui laisse penser qu’elle sera bien lancée aux alentours de 479 euros en France.

Une tablette milieu de gamme qui pourrait bien vous plaire

Le clip a été supprimé, mais l’utilisateur de Twitter, a pu capturer et reposter la vidéo. La vidéo montre qu’il y a plus d’accessoires fournis avec la tablette qu’en Chine. Ainsi, Xiaomi semble inclure un adaptateur secteur et un câble USB à la version mondiale. Les deux manquent en Chine.

La Xiaomi Pad 5 n’est pas la version la plus intéressante de la série, puisque la « Pro » ne serait visiblement pas disponible en France. Cependant, elle propose tout de même des caractéristiques techniques assez intéressantes pour son prix.

En effet, un extrait de la vidéo nous en dit plus sur les caractéristiques techniques. L’écran aura une résolution WQHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hertz. La tablette sera propulsée par un processeur Snapdragon 860 de Qualcomm, épaulé 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dans sa configuration de base. À cela s’ajoutent quatre haut-parleurs, un processeur Qualcomm Snapdragon 860 et une batterie de 8 720 milliampères-heures.

