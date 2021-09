Des virus pourraient infecter vos cartes graphiques

Les cybercriminels font de plus en plus de progrès pour contourner les antivirus. La dernière trouvaille permet d’exécuter du code à partir de l’unité de traitement graphique (GPU) d’un système compromis.

Les virus de plus en plus discrets

Aujourd’hui, toute personne qui a affaire à l’informatique de près ou de loin a appris à se méfier des virus. Et au fur et à mesure que les pirates se perfectionnent, ces programmes malveillants deviennent de plus en plus sophistiqués, au point de pouvoir se terrer dans des recoins inattendus comme la RAM. Récemment, le site spécialisé Bleeping Computers en a repéré un nouveau. Sur un forum dédié au piratage, un internaute a récemment vendu une preuve de concept pour un virus qui prend ses quartiers …dans la mémoire vidéo d’une carte graphique.

La méthode n’est pas tout à fait nouvelle mais elle relevait surtout jusque-là de la simple démonstration de faisabilité pour experts de sécurité. La différence ici est qu’un PoC (Proof of Concept) fonctionnel est proposé à la vente avec la promesse de ne pas pouvoir être détecté par les antivirus traditionnels.

Dans sa présentation, le hacker indique avoir testé sa technique aussi bien avec des GPU dédiés (AMD Radeon RX 5700, Nvidia Geforce GTX 1650, GTX 740M…) que des GPUS intégrés (Intel UHD 620 et 630).

Indétectables aux yeux des antivirus

La plupart des antivirus n’analysent que la RAM, de sorte que les logiciels malveillants cachés dans la VRAM seraient indétectables.

Les ordinateurs traitent les données et exécutent les applications dans la RAM de l’appareil, communément appelée mémoire principale.

Mais un appareil informatique moderne utilise différents types de mémoire.

Nous avons la Mémoire VRAM, appel mémoire graphique ou vidéo, car c’est ce que les cartes graphiques et certains ordinateurs portables utilisent dans leurs GPU intégrés. Cette mémoire graphique sert à stocker les textures et les données requises par la carte vidéo lorsque les graphiques doivent être affichés à l’écran. C’est ici que ce nouveau virus viendrait se loger…

