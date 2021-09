Realme Pad : découvrez le design et les caractéristiques avant le lancement

La marque Realme va lancer sa première tablette tactile Android durant le mois de septembre : le Realme Pad. Nous vous en parlions il y a peu, et désormais le design et les spécifications ont fuité.

Realme Pad : le design et les spécifications techniques ont fuité

La marque chinoise de smartphones Realme va lancer sa première tablette tactile le 9 septembre. La tablette disposera d’un écran de 10,4 pouces (26,31 cm) avec une résolution de 2000 × 1200 pixels, ainsi que de cadres étroits et d’un seul appareil photo arrière.

Le panneau arrière aura une teinte or rose et la tablette sera de couleur grise. L’écran aura également un rapport écran-corps de 82,5 %. La société avait déjà révélé que le Realme Pad mesure 6,9 mm d’épaisseur.

Un réel concurrent à l’iPad d’Apple ?

Realme a précédemment déclaré que le Realme Pad aurait une épaisseur de 6,9 ​​mm, mais la société n’a pas encore détaillé sa fiche technique. Cependant, si l’on en croit les rumeurs, le Realme Pad proposera deux appareils photo 8MP (un à l’avant et un à l’arrière), un emplacement pour carte microSD et une batterie de 7 100 mAh.

Le bas de l’appareil dispose de deux haut-parleurs, d’un port USB Type-C et d’un autre emplacement susceptible de contenir le stylet. Le côté le plus proche du module caméra contient les boutons de volume et l’emplacement pour la carte mémoire. Enfin, le bouton d’alimentation et deux autres haut-parleurs sont placés à l’autre extrémité.

Le Realme Pad aurait 6 Go de RAM et 64 Go de stockage à bord, mais nous savons qu’il y aura également une variante de 4 Go de RAM, qui a été repérée sur Geekbench avec Helio G80 SoC et Android 11.

