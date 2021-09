Windows 11 : des sons plus « doux » pour le mode sombre

Microsoft mise énormément sur la cohérence et la convivialité de son nouvel OS Windows 11. Cela concerne le visuel, bien sûr, mais aussi l’aspect sonore.

Des sons différents pour les thèmes clairs et sombres sur Windows 11

Avec Windows 11, Microsoft a souhaité remettre complètement à plat ses codes visuels. Fenêtres plus rondes, effets de transparences soignés, interface plus simple… tout cela s’accompagne de thèmes préétablis et cohérents.

Windows 11 propose plusieurs thèmes dans ses paramètres et il est déjà possible d’en profiter si vous téléchargez la version bêta du programme Insider. Le détail va prochainement être poussé plus loin, puisque si vous adoptez le mode sombre, les bruitages seront légèrement différents.

« Tout comme nous avons arrondi l’UI [interface utilisateur] visuellement, nous avons également arrondi notre paysage sonore pour adoucir la sensation générale de l’expérience ». « Les nouveaux sons ont une longueur d’onde beaucoup plus ronde, ce qui les rend plus doux afin qu’ils puissent toujours vous alerter/notifier, mais sans être écrasants » Microsoft

Une ambiance plus apaisée

L’ambiance sonore va en effet être adaptée et les sons seront plus doux lorsque vous allumerez ou éteindrez votre PC ou lorsque vous brancherez une clé USB. Ce seront les mêmes, mais en version « calmes ». Vous pouvez d’ailleurs les écouter sur le site de Bleeping Computer.

En plus de rendre l’utilisation du système plus agréable pour l’utilisateur lambda, Microsoft estime que cette nouveauté va permettre aux déficients visuels d’obtenir un équivalent de mode sombre. Puisqu’ils pourront l’appréhender au travers d’une dimension sonore.

Impatients de découvrir le nouvel OS de Microsoft ? Saviez-vous que Windows 11 sera disponible à partir du 5 octobre 2021 !