Test – ASUS Zenbook Flip 13 : un vrai PC portable haut de gamme ?

Asus revient avec une nouvelle offre, le Zenbook Flip 13. C’est un convertible deux en un qui dans le principe ne vient pas réinventer la roue. La marque taiwanaise se démarque cependant sur l’écran qu’il propose. Nous allons nous intéresser de près à cet écran 4K OLED, un peu plus loin dans ce test. Sans plus attendre, testons-le !

Présentation du Asus Zenbook Flip 13

Il embarque la 11ème génération de processeurs Intel, ainsi qu’une puce graphique intégrée. Dans son emballage, on retrouve l’essentiel, à savoir : le cordon d’alimentation de 65 Watts, l’ordinateur et un mini-hub USB-C vers une prise jack.

Voici les caractéristiques techniques de la machine :

Processeur : Intel Core i7-1165G7

Mémoire vive : 16 Go LPDDR4X – soudée

Puce graphique : Intel Iris Xe

Stockage : SSD M.2 NVMe 512 Go

Connectiques : 2 USB-C Thunderbolt 4 + HDMI 1.4 full size + USB-A 3.2 Gen 1

Connectivité : Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Poids : 1.2 Kg

Dimensions : 30.50 x 21.10 x 1.19 ~ 1.39 cm (H*L*P)

Ecran : Touch screen,13,3 pouces, OLED,4K UHD (3840 x 2160) 16:9,Écran brillant,400 nits,DCI-P3 : 100 %,Homologué Pantone, Screen-to-body ratio: 80%,Avec prise en charge d’un stylet

Batterie : 67 Wh

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64bits

Composants évolutifs : SSD (1 slot unique)

Design et extérieur

Cet ordinateur montre de belles finitions dignes d’un laptop haut de gamme. Côté design, l’effet diamond cut continue à bien faire son travail à l’image du MSI prestige 15 testé précédemment par exemple. La différence, ici importante, est la couleur du revêtement cuivré sur ce modèle. Cette finition est du plus bel effet, donnant un aspect professionnel.

Châssis, robustesse et portabilité

En plus de son aspect esthétique, la résistance répondant au « military grade » assure de la solidité du châssis de ce Asus Zenbook Flip 13. Mon daily étant un Dell XPS 13 2in1, la comparaison est inévitable. Les deux ont les mêmes specs également. J’ai trouvé le châssis à peine plus souple que le modèle de chez Dell. L’avantage est le trackpad qui ne clic pas lorsque l’on tient le laptop par les extrémités. Étant donné ses dimensions, presque identiques au Dell XPS 13 2in1, le laptop proposé par Asus se glisse dans une pochette ou un sac à dos sans soucis.

L’ouverture de l’écran surélève le clavier de quelques degrés grâce à la technologie Ergolift, de plus en plus présente chez Asus, comme chez les concurrents.

En plus de cela, nous tenons à souligner un capot rendant les traces de doigts très visibles.

Disposition haut-parleurs et ventilation

Les grilles des haut-parleurs se situent de chaque côté du clavier et symétriquement sous le châssis. Ce choix de disposition permet un son des plus corrects en position « tente ». Dans le cadre d’une utilisation classique, qui représente 90% de l’utilisation journalière, le son a une tendance à se déformer selon la matière sur laquelle le pc est posé. Nous regrettons que ceci soit la norme aujourd’hui parmi le paysage actuel de la tech. Concernant la ventilation, elle ne se fait que très rarement entendre en utilisation classique. Lors des benchs, malheureusement, cette dernière se fait bien plus entendre. Cela ne vous dérangera que si vous n’usez pas d’un casque audio.

Connectiques

La contrainte de l’épaisseur n’a pas fait reculer les ingénieurs d’Asus. C’est ainsi que l’ensemble des éléments suivants se retrouvent de chaque côté tel que :

Tranche droite 1 USB A 3.2 Gen 1 Le bouton d’alimentation

Tranche gauche 2 USB C Thunderbolt 4 compatible DP, recharge rapide et transfert de données HDMI 1.4 pleine taille



L’un des regrets que nous pouvons avoir est l’absence d’un port USB C sur la tranche droite de l’ordinateur, qui aurait permis d’augmenter sa versatilité concernant l’étape de la recharge.

Clavier et pavé tactile

Le clavier embarqué par cet ordinateur a été soigné. On peut notamment s’apercevoir à l’usage que le silence est de mise, tout en conservant une course satisfaisante et sans heurt. Les touches ont toutefois tendance à manquer légèrement de stabilité dans leur course, faisant légèrement craindre pour la longévité dans le temps. Rien de bien gênant, nous tenons à le souligner.

Concernant le pavé tactile, ce dernier est assez grand et doté d’une technologie propre à Asus : le Numpad. Le Numpad permet de remplacer le pavé numérique physique, impossible à proposer sur un châssis de cette taille, par un pavé logiciel rétroéclairé.

Pour ma part, ce fut une première ! Je n’ai pas su changer réellement mes habitudes pouvant simplement utiliser les touches classiques. C’est un ajout sympathique bien qu’un peu gadget aillant parfois un peu de mal à s’activer puisqu’il vous faut exercer une pression certaine pour activer la fonctionnalité en haut à droite du pavé tactile.

Le ressenti global est comparable à un touché à patte de velours. C’est pour nous une expérience agréable.

Ecran

Entièrement tactile, la dalle 4K UHD OLED HDR au format 16:9 est extrêmement bien calibrée. De part la technologie OLED, la profondeur des noirs est infinie, le rendu des couleurs est magnifique. La luminosité est clairement insuffisante lors de déplacements en plein été sous un soleil dégagé, créant de nombreuses réflexions assez gênantes. La dalle reste toutefois utilisable contrairement à d’autres de modèles concurrents. Autre petite mention quelque peu négative pour le support du HDR intégré à Windows, toujours très mauvais. Son activation implique des artefacts en grande quantité venant gâcher le travail de la firme.

En plus de ces standards, l’écran est certifié Pantone, en plus des :

100% du spectre DCI P3

133% du spectre sRGB

Delta-E < 2 (indice de fidélité des couleurs)

Luminosité de 366 cd/m²

La bordure supérieure de l’écran met en évidence une webcam 720p dont le rendu est dans la moyenne. A contrario, les micros intégrés bénéficient d’une technologie logicielle de réduction de bruit rendant les conversations de meilleure qualité. Aujourd’hui plus que jamais, les réunions à distance se démocratisent et cette minuscule webcam suffira pour communiquer avec vos collègues, mais sans plus. C’est d’autant plus dommage que les bordures sont importantes, trop importantes pour un laptop sorti en 2021. Le point appréciable cela dit, est le déverrouillage par infrarouge permettant la reconnaissance Windows Hello. C’est une option bienvenue qui fonctionne bien même avec un masque.

Audio

Sur ce segment, le son sortant des hauts parleurs est d’une qualité très moyenne. L’absence de basse était attendue. Les hauts parleurs étant alignés sur le trackpad, l’usage sur un lit implique un son étouffé. Dans le cadre d’une utilisation plus classique, le rendu sonore variera selon la surface.

De plus, vous aurez certainement noté l’absence de prise jack, un adaptateur est fourni dans la boite (USB C vers Jack 3.5mm). La qualité de cette sortie fut une bonne surprise confirmée par les mesures de nos collègues de chez lesnumeriques.com.

La connectivité en Bluetooth 5.0 est de bonne qualité, permettant une écoute des plus satisfaisantes avec un périphérique sans fil.

Performances du ASUS Zenbook Flip S13

Cet appareil nous semble orienté vers un usage professionnel, ainsi qu’en déplacement. L’écran 4K permet de coder avec plus de confort, regarder des séries avec un bonheur non dissimulé. Cet écran reste cependant contraire à l’argument de vente portant sur les déplacements, de part les 8 heures d’autonomie. Un modèle moins haut de gamme existe en FHD, mais on perd alors l’argument principal de vente de cette machine.

PCMARK10 nous rapporte un résultat global de 4166 points et place donc ce portable dans le haut du classement des ultra-book lors d’un usage professionnel et de bureautique. La puce graphique n’est pas orientée vers le jeu et servira surtout à fluidifier les applications exploitant une faible puissance graphique, par exemple dans le cadre de l’accélération 3D. Le SSD permet à notre modèle de s’allumer en moins de 6 secondes ce qui est très confortable.

On obtient des taux de transfert très élevés sur le SSD M.2 embarqué.

Autonomie

Asus annonce 10h d’autonomie, chiffre que nous n’avons pas atteint. Le test d’autonomie s’est fait avec une vidéo de 10h sur youtube à luminosité modérée. Le challenger aura tenu un peu moins de 8h. On voit ainsi l’impact d’une dalle 4k sur un portable dont la consommation de l’ensemble des composants est maitrisée. C’est un score tout à fait honorable pour ce genre d’écran. Nous ne pouvons que conseiller de forcer une résolution de 1080p afin de préserver un peu la batterie lors d’un déplacement où l’usage nomade serait poussé.

Accessoires & Logiciels

On note à nouveau le dongle USB C vers jack.

Un chargeur 65W/h permettant la recharge de l’appareil en moins de 2h. Ce chargeur est par ailleurs une prise murale assez légère permettant d’accentuer le côté nomade de l’appareil. Il faut compter environ 1,5kg chargeur inclus.

Galerie photo

Conclusion

Pour conclure, le Asus Zenbook Flip 13 possède une apparence haut de gamme, avec des specs haut de gamme également mais souffre d’un écran coincé dans un format manquant de modernisme. L’absence de la prise jack est dommageable également. Le châssis est d’une bonne qualité, vous permettant de ne pas craindre sa rupture.

À la suite des discussions avec le chef produit France d’ASUS, les prochains modèles bénéficieront d’un format 16 :10, élément pénalisant ici. On voit bien ici l’intention d’investir dans de l’OLED, ce qui pourrait laisser quelques concurrents à la traine.

Asus conserve ainsi une position de leader dans l’amélioration continue de ses produits.

Au final, bien que nous conseillions le modèle présenté ici, il pourrait être vraiment intéressant d’attendre le prochain.

Produit disponible sur Asus Zenbook Flip UX362FA-EL156T Ultrabook 13" Bleu (Intel Core i7, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, Windows 10) Clavier Azerty Français

Voir l'offre