Déjà reconnu pour ses composants autres périphériques, le fabricant Taiwanais MSI est également très présent dans le secteur des notebooks et ultrabooks. Nous avions testé le MSI G75 Stealth ainsi que le MSI P65 Creator, c’est maintenant au tour du Prestige 15. Cet ultraportable au design fin et élégant s’annonce complet et polyvalent.

Caractéristiques du MSI Prestige 15

Le MSI Prestige 15 bénéficie d’une fiche technique très complète. Il s’affiche donc dans le haut de gamme grâce à ses composants, ce qui le rend polyvalent.

OS : Windows 10

Écran 15.60 pouces 16:9, 3840 x 2160, IPS antireflet

Processeur : Intel Core i7-10710U

Carte graphique : NVIDIA GTX 1650 Max-Q 4 Go

RAM : 16 Go DDR4

Stockage : 512 Go NVMe

Connectiques : 2x USB 3.2 + 2x USC-C + HDMI 1.4 + audio 3,5 mm + lecteur de cartes micro SD

Connectivités : Wi-Fi ax (802.11 6), Bluetooth 5.1

Poids: 1.6 kg

Dimensions Hauteur : 356 x 234 x 15.9 mm

Design et ergonomie du MSI Prestige 15

Le MSI Prestige 15 arbore un design épuré et du plus bel effet. Sur ce modèle, pas de LED dans tous les sens, un simple logo sur la coque. Cette dernière est de couleur grise qui n’est pas sans rappeler le gris Apple. Un peu comme si MSI voulait s’inspirer de la marque à la pomme pour donner un esprit sobre à son ultraportable.

MSI Prestige 15 – Vue de dessus

Sa faible épaisseur de 1,5 cm lui permet néanmoins d’accueillir sur sa tranche de droite deux ports USB 3.2 ainsi qu’un emplacement micro SD. Sur sa tranche gauche, on y trouve deux ports USB-C, un port HDMI et un jack 3.5 mm. Deux LED indiquent le fonctionnement ou la recharge du portable. La recharge s’effectue par un port USB-C. Le panneau du dessous est démontable pour accéder aux entrailles du MSI Prestige 15. Les grilles de ventilation sont judicieusement placées à l’arrière, au niveau de la charnière.

Une fois ouvert, on retrouve le même design qu’à l’extérieur, le gris alu. Au niveau du clavier, les touches sont agréables au toucher et la course est courte. Il est toutefois dépourvu de pavé numérique. Le clavier est bien sûr rétroéclairé et celui-ci comporte plusieurs niveaux de luminosité. Le rétroéclairage est blanc, pas de RGB. Concernant le touchpad, il est parfaitement lisse, et lui aussi très agréable au toucher. De plus, c’est un touchpad allongé, ses dimensions sont de 14 cm x 6,5 cm. Le confort de navigation est donc augmenté par rapport à un touchpad classique. Il est précis et réactif et comporte en haut à gauche un lecteur d’empreinte.





Un écran lumineux

Avec sa dalle IPS 4K antireflet, le MSI prestige 15 nous en met plein la vue. Les bords sont ultra-fins et permettent d’accueillir tout de même une webcam HD (30 fps@720p). Les couleurs sont fidèles et les angles de vision importants, ce qui est l’apanage de ce type de dalle. En plus de cela, le calibrage est excellent, il n’y a pas besoin d’effectuer quelque réglage que ce soit, hormis ajuster la luminosité en fonction du besoin par les touches de raccourcis clavier. Autre point important, le traitement antireflet de la dalle qui est réussi sur ce PC. Pour un ultraportable nomade par définition, cela est quasiment indispensable pour permettre de se poser n’importe où. La visibilité est ainsi nettement améliorée.

Des performances à la hauteur de ses composants

Au cœur du MSI Prestige 15 se trouve un Intel Core i7 de 10e génération ainsi qu’une Nvidia Geforce GTX 1650 Max-Q avec 4 Go de DDR5. À cela s’ajoutent 16 Go (1 x 16 Go) de DDR4 2666 MHz. Autant dire qu’il n’y a pas grand-chose à lui reprocher de ce point de vue là. La GTX 1650 est donc capable de faire tourner beaucoup de jeux, même les plus récents moyennant quelques concessions. Pour l’utilisation de logiciels photos et vidéos comme Photoshop ou Vegas, aucun problème non plus de ce côté. Les lectures de vidéos en 4K se font également sans sourciller.

Le logiciel Creator Center est préinstallé sur le Prestige 15. Il s’agit d’un logiciel spécifique à MSI qui permet outre de définir des profils personnalisés pour chaque logiciel et de gérer ces paramètres de façon centralisée. Il est plutôt intuitif et ergonomique. De plus, un onglet de monitoring est présent et permet de surveiller les paramètres de fonctionnement, débits et autres. Il est aussi possible via cet onglet de nettoyer le disque ou libérer de la mémoire RAM. Un test de torture sous OCCT démontre les capacités de ce PC. Avec une fréquence moyenne de 3390 MHz et une valeur maxi de 4090 MHz, les capacités sont au rendez-vous. Il atteindra tout de même les 80° et 78 dB sur ce test.

OCCT V.7.0.4

Concernant l’espace de stockage, il est équipé d’un SSD de 512 Go extensibles via un emplacement M.2 libre. Ses taux de lecture et d’écriture sont excellents, les performances sont donc aussi au rendez-vous de ce côté.

Taux du SSD sous Crystaldiskmark 8

Audio

Pour la partie audio, les enceintes sont situées sous le MSI Prestige 15, de part et d’autre. Il s’agit de deux enceintes de 2W chacune. Elles ne font pas de miracles, pas de partenariat avec DynAudio pour ce modèle. Le son est plat et manque de basses. C’est là son point faible. Toutefois cela servira pour écouter un fond de musique ou diffuser le son d’une visio.

Une bonne autonomie

Le MSI Prestige 15 est équipé d’une batterie Li-Polymère, 4 cellules, 82 Wh. Son autonomie dépend de l’utilisation que l’on en fait. Pour une utilisation légère de type bureautique, on tourne aux environs de 8 heures. Cette autonomie se réduit si l’on utilise des logiciels assez puissants ou bien sûr si l’on fait un peu de jeux. Son chargeur 90W permet de le recharger assez rapidement et de redonner un peu d’autonomie si besoin.

Conclusion

Le MSI Prestige 15 A10SC sera l’ultraportable parfait pour ceux qui recherchent un ordinateur portable compact. Avec son design élégant et fin, il a tout pour plaire d’autant plus qu’il est léger et surtout performant. C’est un PC polyvalent qui pourra aussi bien être utilisé en bureautique qu’en usage créatif, mais également pour du jeu. Sa connectique est riche et permet ainsi de subvenir à tous les besoins. Sa mobilité est parfaite, il sera le compagnon idéal pour les réunions, mais également pour tous les déplacements.

Points positifs Très bel écran

Ses performances

Son poids plume

Ses connectiques

Sa polyvalence Points négatifs La partie audio

