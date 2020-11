Publicité

Le gaming requiert un PC puissant et à la hauteur, avec une carte graphique dernière génération. Pour parfaire sa configuration, il ne faut pas laisser de côté les périphériques, et notamment le moniteur. En effet, si la partie hardware joue un rôle primordial, il est nécessaire d’avoir un moniteur digne de ce nom afin d’avoir une cohérence dans son setup. Dans ce domaine, le choix est vaste avec des dalles de différents types, incurvées ou plates, avec des taux de rafraîchissement importants. MSI tente de se démarquer avec le MSI Optix MAG322CQR, aux caractéristiques alléchantes.

Présentation

Le MSI Optix MAG322CQR est donc un moniteur Gaming à bords fins avec une dalle incurvée. Ses caractéristiques principales sont :

Moniteur 31,5 » WQHD 2560 x 1440 HDR – AMD FreeSync

Dalle VA incurvée 1500R

Taux de rafraîchissement 165 Hz et temps de réponse de 1 ms

Luminosité 300 cd/m²

Taux de contraste 3 000 : 1

Technologie Mystic Light (LED RGB)

Menu Gaming OSD

Technologie HDR

Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres

Technologie antiscintillement et protection contre la lumière bleue

Écran à bordures fines et angle de vision de 178°

Unboxing et montage du MSI Optix MAG322CQR

L’écran est fourni avec un câble HDMI, un câble Display port, un câble USB (pour alimenter le hub) et bien sûr l’alimentation. Le montage est simple, la platine du support-écran se fixe avec 4 vis, le tout s’emboîte dans le socle qui est maintenu avec 1 vis à main. L’ensemble est bien rigide, il n’y a pas de jeu dans le pied ni lors des réglages de hauteur et d’inclinaison. On pourra bien sûr le fixer au mur avec un support VESA 100×100. Au niveau des dimensions, avec ses 31.5 pouces c’est un écran qui impressionne par sa taille. Il faudra donc prévoir la place nécessaire sur son bureau pour accueillir ses 71 cm de longueur et ses 51 cm de hauteur. Sa profondeur est de 26 cm, prévoyez donc un peu de recul.

Ergonomie et design

Le design de l’écran est sobre, avec des bords très fins et une base plus épaisse avec le logo MSI. Le pied en métal a un design assez agressif, dans l’esprit gaming avec son V dirigé vers le clavier. Il est assez fin, mais prend beaucoup de place sur l’espace de travail. Un bras articulé sera peut-être de mise pour alléger le bureau. Le support-écran permet de régler la hauteur de celui-ci avec une variation de 13 cm. Également, il est possible de régler l’inclinaison, de 5° vers l’avant et de 20° vers l’arrière. C’est indispensable pour trouver la bonne position de confort. De plus le réglage se fait facilement, simplement à la main, pas de vis à manipuler. En revanche, ce modèle ne dispose pas de porte-casque contrairement à d’autres moniteurs MSI.

Au niveau du panneau arrière se trouve un affichage LED RGB qui est réglable via l’interface. Du côté droit on trouve le joystick rouge qui permet les différents réglages de l’écran. Du côté gauche le panneau arrière de connectiques est assez complet. Il comporte :

1x display port

2x HDMI

1x USB-C

2x USB 2.0

1x prise casque

1x port alimentation

Fonctionnalités et application

L’OSD MSI reprend les couleurs noires et rouge la marque. Il est activable par le joystick rouge placé à l’arrière de l’écran. C’est simple et efficace. De plus il permet d’utiliser les 4 directions en tant que raccourcis personnalisables. On peut ainsi changer la source, le mode d’affichage ou bien un réglage prédéfini.

Le panneau arrière est équipé d’un bandeau LED RGB. Celui-ci est paramétrable via le logiciel Gaming OSD qu’il faudra télécharger. À noter que la puissance des LED n’est pas très élevée, juste limite pour créer une ambiance.

L’interface MSI Gaming OSD permet de nombreux réglages. Elle est généralement commune à la marque, mais des paramètres sont actifs ou non en fonction de l’écran. Dans le cas du MSI Optix MAG322CQR il y a un mode utilisateur et différents modes en fonction du type de jeu, de vidéo, etc. On peut y ajouter des profils et globalement y paramétrer tout ce qui est possible et imaginable. Le mode Split Window permet la division rapide de l’écran en plusieurs fenêtres, plutôt bien pensé.





Image

Avec sa résolution de 2560 x 1440 le MSI Optix MAG322CQR offre une belle qualité d’image. Les couleurs sont belles avec un très beau contraste. Avec sa luminosité à 300 cd/m² et son contraste 3000:1 réglables à souhait, on peut jouer en plein jour comme en pleine nuit sans problème. Pour la colorimétrie, la gestion de profils personnalisés est un gros plus. Cela permettra de s’adapter facilement à un mode jeu, traitement photo ou lecture de vidéo. L’angle de vision de 178° convient à cet écran d’autant plus qu’avec la dalle incurvée à 1500R, l’immersion est totale. Toutefois, le recul est à prendre en compte avec les dalles incurvées et cela peut être perturbant au début en passant d’une dalle plate à une dalle incurvée. À noter que le calibrage d’usine, comme souvent, n’est pas optimisé.

Réactivité

Le MSI Optix MAG322CQR à un temps de réponse de 1 ms. De plus, il est compatible avec la technologie FreeSync qui adapte la fréquence de rafraîchissement de l’écran sur le nombre d’images par seconde produites par la carte graphique. La possibilité de pousser le taux de rafraîchissement par défaut à 165Hz est un atout. C’est loin d’être un gadget inutile, il suffit de passer en 60 Hz pour s’apercevoir immédiatement qu’il est difficile de revenir en arrière. Ne serait-ce qu’avec 144Hz, la fluidité et la réactivité sont sans comparaison, les scènes de gaming les plus nerveuses passent sans rechigner !

Conclusion

Le MSI Optix MAG322CQR est un moniteur polyvalent. Il sera à l’aise aussi bien en gaming qu’en bureautique. La possibilité de paramétrer l’ensemble des réglages et de créer ses profils est un atout. Son taux de rafraîchissement et son temps de réponse sont en adéquation avec ce que l’on attend de ce moniteur. En revanche, même si la plupart utilisent un casque, l’écran aurait pu intégrer des haut-parleurs.

