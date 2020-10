Razer annonce les claviers BlackWidow V3 et V3 Tenkeyless

Publicité

Razer, célèbre entreprise de périphérique pour gamers, vient de lancer de nouveaux produits sur le marché. Bien évidemment, l’entreprise joue encore de sa technologie chroma avec de nouveaux claviers RGB rétroéclairés : le Razer BalckWidow V3 et le V3 Tenkeyless.

De nouveaux claviers BlackWidow chez Razer

À l’occasion de son évènement en ligne du nom de RazerCon, Razer a présenté de nouveaux produits pour la rentrée aux gamers. Cependant, l’entreprise a décidé de mettre les bouchées doubles en proposant deux semaines plus tard de nouveaux claviers : le Razer BlackWidow V3 et BlackWidow V3 Tenkeyless.

Razer BlackWidow V3 : nouveaux switches et roulette

Cette troisième génération de BlackWidow apporte de nombreuses nouveautés à la gamme. Tout d’abord, le BlackWidow V3 est disponible avec différents switches : les verts permettant d’avoir un touché précis, audible et « clicky », et les jaunes offrants plus de souplesse et amortissant les bruits. Cette version incorpore en plus de nouvelles touches en ABS double-injection. Pour faire simple, cela signifie que celles-ci sont plus résistantes dans le temps. On apprend aussi que les switches gagnent en transparence, ce qui permet d’amener plus de clarté au rétroéclairage RGB Chroma. La roulette profite aussi d’un petit rafraichissement. Pour rappel, celle-ci peut être utilisée pour différentes fonctions (réglage du volume, changer de musique, faire défiler une page web…). Un repose-poignets est en plus présent sur ce modèle. Prix du BlackWidow V3 : 150 €.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless : la version compacte

Le Razer BlackWidow V3 Tenkeyless est une version quasi similaire au modèle précédent, mais sans les touches numériques, la roulette de contrôle ainsi que le repose-poignet. Plus compact, ce modèle est proposé au prix de 110 euros.

Publicité

Les produits présentés lors de la RazerCon 2020

Comme dit précédemment, Razer avait déjà joué gros en présentant de nouveaux produits vers la fin septembre. Voici le clavier sans fil BlackWidow V3 Pro, le casque BlackShark V2 Pro et la souris DeathAdder V2 Pro.

Razer BlackWidow V3 Pro : le premier clavier sans fil de la marque

La célèbre gamme de claviers BlackWidow a eu droit à une grosse nouveauté : le sans fil. Votre setup gaming va ainsi pouvoir arborer la technologie Chroma sans nécessiter de fil durant une période de 200 heures. Outre cette technologie, le Razer BlackWidow V3 Pro s’équipent de switches mécaniques améliorés. L’entreprise annonce ainsi qu’ils sont plus transparents afin d’offrir plus de clarté à la technologie Chroma et font moins de bruit que la version précédente grâce à des switches jaunes amortissant les bruits. Grâce à des boutons disposés sur le côté, le produit peut être connecté rapidement à 3 appareils différents. Il est ainsi possible de passer le clavier sur une tablette puis sur un ordinateur en un simple clic. Au-dessus du pavé numérique, le clavier arbore 3 touches de gestion multimédia accompagnées d’une molette. Prix du Razer BlackWidow V3 Pro : 249,99 euros.

BlackShark V2 Pro : le casque esport par excellence

L’entreprise américaine en a aussi profité pour présenter un nouveau casque sans fil : le Razer BlackShark V2 Pro. Ce produit promet le meilleur pour vos parties de jeux vidéos entre amis ou lors de compétition esport grâce à un son immersif à 360°, un micro haute qualité ainsi qu’une faible latence sans fil. Le casque dispose d’une autonomie de 24h et une portée de 12 mètres. Prix du BlackShard V2 Pro : 199,99 euros.

Deathadder V2 Pro : une souris survitaminée

Pour finir, Razer en a profité pour dévoiler une nouvelle souris de sa célèbre gamme DearthAdder : la Razer Deathadder V2 Pro. Celle-ci peut être soit utilisé sans-fil, soit branché en filaire sur votre ordinateur. Son autonomie est de 120 heures en Bluetooth ou de 70 heures avec la technologie HyperSpeed permettant une latence ultra-faible. Les switches optiques ont été améliorés afin d’offrir une meilleure efficacité et rapidité des clics. Comme à son habitude, l’ensemble des boutons de la souris sont programmables grâce au logiciel maison Razer Synapse 3. Prix de la Razer DeathAdder V2 Pro : 149,99 euros.