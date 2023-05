Test – Shokz Openrun Pro : le casque idéal pour les acfros au footing !

Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de tester le casque Xtrainerz de Aftershokz. Ce dernier était destiné pour les nageurs, j’en gardais un très bon souvenir. La marque devenue aujourd’hui Shokz nous propose son dernier-né, l’Openrun Pro. Il s’agit donc d’un casque audio sans fil conçu pour les sportifs qui cherchent un casque de qualité pour leurs activités. Le casque est doté d’une technologie de conduction osseuse qui permet aux utilisateurs d’entendre leur musique tout en restant conscients de leur environnement. Cela offre une solution idéale pour les amateurs de footing sur route.

Confort et design de l’Openrun Pro

Le design du casque est sobre et discret, avec un bandeau souple non réglable, mais qui s’adapte globalement à toutes les tailles de tête. Pour les plus petites têtes, l’appareil est disponible en taille Small. Les coussinets d’oreille en silicone souple offrent un confort accru lors d’une utilisation prolongée, tandis que la légèreté du casque permet une liberté de mouvement accrue pendant les activités physiques. Bref, pour faire simple, vous ne sentez presque pas l’Openrun Pro durant vos sessions sportives. Je n’ai pas ressenti de gêne, ni d’irritations même durant des séances dépassant une heure.

Qualité sonore du casque Shokz

Le Shokz Openrun Pro utilise la technologie de conduction osseuse pour transmettre le son à l’oreille interne sans bloquer les canaux auditifs. Cela permet aux utilisateurs d’entendre leur musique tout en restant conscients de leur environnement. Cette technologie permet également de fournir un son clair et net avec une gamme de fréquences complète. Il accompagne parfaitement vos séances sportives, mais pas que. Durant le test, il m’est arrivé de l’utiliser jusque pour écouter de la musique. Bien sûr, nous ne sommes pas dans de l’audio premium, mais cela reste correct à l’écoute pour tout type de musique.

Openrun Pro, un casque complet

Le casque est équipé d’une batterie rechargeable offrant une autonomie d’environ 10 heures. L’Openrun Pro possède une fonction de charge rapide. Vous avez oublié de le charger, ce n’est pas grave, une charge de 5 minutes suffit à offrir 1,5 heure d’autonomie. Et il suffit d’une heure pour une charge complète. Il est par ailleurs compatible avec la technologie Bluetooth 5.1, permettant une connexion sans fil rapide et stable avec un téléphone portable ou un autre et le tout en multipoint.

Doté de trois boutons, le casque est pilotable pendant vos sessions sportives. Sur l’oreille droite, vous avez accès à la commande volume qui sert par ailleurs pour allumer ou éteindre le casque. Sur le côté gauche, vous avez le bouton multifonction qui gère le changement de piste, la prise d’appel et l’assistant vocal.

Le Shokz Openrun Pro est résistant à l’eau avec une cote d’étanchéité IP55. Cela le rend parfait pour une utilisation sous la pluie fine ou la transpiration pendant une séance d’entraînement.

Et enfin, une application mobile Shokz est disponible sur iOS et Android. Avec cette dernière, vous pouvez gérer votre casque et le mettre à jour. Mais l’ensemble des fonctions disponibles est accessible directement sur le casque.

Conclusion

Le Shokz Openrun Pro est un excellent choix pour les sportifs à la recherche d’un casque audio de qualité supérieure pour leurs activités sportives. La technologie de conduction osseuse offre une expérience sonore unique et permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement. Avec une autonomie de 10 heures et une résistance à l’eau, ce casque offre des fonctionnalités pratiques pour une utilisation en extérieur. Le design élégant et confortable est également un atout majeur pour ce casque.

Bref, nous ne pouvons que vous recommander ce casque. Il est disponible sur Amazon au prix de 189,95€.





Produit disponible sur SHOKZ Openrun Pro, Casque Conduction Osseuse Écouteur Bluetooth Sport sans Fil, Casque Audio à Oreilles Libres Confort Conçu pour Le Sport,Running,Vélo,VTT-Noir

Voir l'offre 189,95 €