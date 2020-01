La musique est souvent considérée comme un euphorisant lorsque vous faites du sport. Il y a une grande quantité de casques dédiée au sport. Depuis quelques années la marque Aftershokz propose des casques à conduction osseuse. Voici leur dernier produit le Xtrainerz, il s’agit du premier du premier modèle étanche spécialement mis au point pour les nageurs.

Packaging de qualité

Xtrainerz, le casque de Neptune ?

Aftershokz fait les choses en grand pour son nouveau produit. Ce dernier est fourni dans une boite au design sombre et réussi. Le packaging comprend de nombreux accessoires, tels que des bouchons d’oreilles, un étui de rangement, le câble de charge, etc.

Le casque et son étui

Comme vous l’avez compris plus haut, le Xtrainerz est dédié à la natation. Il est étanche jusque 2 mètres profondeur. Mais il peut parfaitement être utilisé pour toute autre activité sportive tel que le VTT ou la course à pied.

Il s’agit d’un casque autonome, il possède 4Go de stockage, vous pouvez ainsi uploader vos fichiers MP3, WMA, WAV, AAA, FLAC. Les utilisateurs de Spotify, Deezer ou autres, vous pouvez passer votre chemin. Le casque d’Aftershokz ne possède pas de connexion Bluetooth. Il vous faudra passer par le chargeur pour le brancher sur un ordinateur pour y mettre votre sélection musicale.

Le casque et son chargeur

Le casque possède un design soigné avec une belle finition. Sur le coté droit, il y a 4 boutons permettant d’utiliser le Xtrainerz :

Le « + » augmente le volume et passe à la piste suivante lors d’un appui long.

Le « – » diminue le volume et revient à la piste précédente lors d’un appui long.

Celui du milieu permet de faire lecture ou pause. Avec un appui long, vous pouvez allumer ou éteindre le casque.

Le 4ème bouton permet avec un appui court de changer les modes de lecture. Avec un appui long vous pouvez activer ou désactiver le mode natation. Sous l’eau les basses sont naturellement plus présentes, en activant le mode natation vous pouvez ré-équilibrer le son.

Boutons du casque

Aftershokz soigne ses produits

Le casque est ultra léger, il ne pèse que 30 grammes. On ne sent pas quand on le porte. Il est d’ailleurs lunettes friendly, c’est bien pratique quand on part courir avec des lunettes de soleil. Il possède une excellente tenue, il ne bouge presque pas que se soit en course à pied ou en nageant. C’est réel bonheur de faire du sport avec.

La conduction osseuse est vraiment intéressante, on peut écouter de la musique tout en ayant conscience de son environnement. Cela va être très difficile pour nous de reprendre un casque standard pour aller courir. La qualité audio est correcte, de toute façon on ne recherche pas du Hi-Fi quand on fait du sport.

Connecteur de recharge

Au niveau autonomie, la marque annonce huit heures d’utilisation avec une charge complète. C’est presque ça, en moyenne nous avons recharger l’appareil au bout d’environ 7h30. Il faut compter deux heures de charge pour remplir la batterie.

Conducteurs osseux du casque d’Aftershokz

Conclusion

Pour conclure, nous sommes tombés sous le charme de ce casque. C’est vraiment un petit bijou. Nous vous le recommandons vivement. Nos séances sportives étaient vraiment plaisantes. Il va nous manquer.

Il est disponible sur Amazon ici au prix de 159 €