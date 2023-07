Test – Crosscall X-VIBES : un casque à conduction osseuse convaincant

Le marché des casques à conduction osseuse reste assez restreint. Cependant, le constructeur français Crosscall a décidé de s’y attaquer, avec son casque X-VIBES, dévoilé en octobre 2022. Élargissant ainsi sa gamme, jusqu’à présent composée de smartphones et tablettes renforcés, destinés aux professionnels, Crosscall cherche à toucher un public différent, mais tout aussi restreint.

Que vaut le nouveau casque à conduction osseuse de Crosscall ? Est-il à la hauteur de la concurrence ? Réponse dans ce test !

Présentation du Crosscall X-VIBES

Le Crosscall X-VIBES est un casque à conduction osseuse. Il permet d’écouter de la musique ou de passer des appels dans se couper de l’extérieur, à l’instar de ce que peuvent proposer des écouteurs ou un casque avec un mode « transparence ». Sauf qu’ici, le gros avantage repose sur le fait qu’il n’y a rien à insérer dans ses oreilles. En effet, deux petites membranes positionnées sur vos tempes viennent vibrer et retransmettre le son en passant par l’os temporal. Au lieu de passer par le tympan, le son arrive directement dans notre oreille interne.

Ce nouveau modèle arrive dans une boîte en carton recyclé, un élément cher à la marque qui propose désormais uniquement des emballages respectueux de l’environnement. À l’intérieur, on retrouvera une protection solide dans laquelle se trouve le casque, un câble USB vers USB-C et un guide de démarrage rapide. Crosscall fournit aussi une paire de bouchons d’oreilles, afin d’utiliser le produit dans un environnement bruyant, mais nous y reviendrons plus tard. On note que la coque de rangement est plutôt bien construite, et sera utile pour transporter le X-VIBES dans un sac.

Design et ergonomie

Le Croscall X-VIBES est un casque Bluetooth qui ressemble beaucoup aux produits de la marque Shokz, par leur design ou leur conception. On notera tout de même des formes plus massives au niveau des transducteurs, donnant un aspect plus robuste, qui colle bien à la marque Crosscall. Le style est moins « sportif » que chez Shokz, mais davantage professionnel.

L’arceau qui vient autour du cou est en titane, gage de solidité et aussi de souplesse. On y retrouve trois boutons : un premier multifonction, sur le transducteur gauche.

Si celui-ci est assez gros, ce n’est pas le cas pour les boutons de volume, situés du côté gauche en dessous du casque. Ils sont relativement petits que l’on est presque obligé de les presser avec l’ongle. Il sera impossible d’utiliser ces boutons de volume avec des gants par exemple, dommage.

À côté des boutons de volume, on retrouve le connecteur de charge sous un cache assurant l’étanchéité. Le transducteur droit est prolongé par une excroissance qui intègre un micro. Un second micro, positionné sur le module droit, sert à enregistrer les bruits environnants pour les supprimer de la conversation.

Enfin, un voyant situé entre le connecteur de charge et les boutons de volume nous informe sur l’état du X-VIBES : mode d’appairage Bluetooth, charge en cours…

À l’utilisation

Avec son poids de 34 grammes, le casque se révèle très agréable à porter. Il ne se sent pas, il tient bien en place. L’allumage et l’arrêt se font par le bouton Volume +. Une voix anglaise indique l’allumage, le couplage Bluetooth. Cela ne gêne pas, mais c’est dommage pour un produit français.

Le X-VIBES n’est pas vendu pour une utilisation sportive, mais plutôt comme un outil professionnel ou sur les chantiers. Néanmoins, ce type de casque est idéal pour les activités sportives. Son utilisation offre la possibilité d’apprécier sa musique tout en restant conscient des sons environnants. Il est ainsi possible de converser avec quelqu’un d’autre, d’entendre un véhicule, sans interrompre sa musique.

Dans ce sens, le volume maximal n’est pas très élevé, conduction osseuse oblige. Nous ne voyons aucun inconvénient à l’utiliser en open-space pour passer des appels par exemple, mais une utilisation en milieu bruyant sera presque impossible.

Pour les appels, c’est une très bonne surprise. Bien que le micro soit éloigné de la bouche, la voix retransmise est claire et le bruit de fond réduit. La voix ou la musique restituée est de qualité. Ne vous attendez pas au niveau d’un véritable casque circum aural, mais pour un usage quotidien, on profite pleinement de sa musique.

La forme de l’arceau et des transducteurs n’est pas très pratique pour les porteurs de lunettes : l’arceau rentre en contact avec les branches des lunettes, ce qui est désagréable.

Encore une fois, la manipulation des boutons volume pour contrôler le son ou pour changer de titre (avec un appui long) est souvent problématique, par exemple lors de course à pied. Les boutons sont petits et opposent une forte résistance. Il faudra parfois s’y reprendre à deux fois pour effectuer l’action demandée.

Charge et autonomie

La charge est assurée par un port un USB-C : un très bon point pour Crosscall. Pas besoin de câble propriétaire, on pourra le recharger partout. Une recharge complète durera 1h30.

Avec sa batterie de 200 mAh, le casque dispose d’une autonomie annoncée par le constructeur de 14h à 80% du volume. Comptez 12h pour une utilisation au volume maximal. Dans les faits, l’autonomie est excellente et selon votre utilisation, vous n’aurez pas à le recharger longtemps. C’est un excellent point positif pour le Crosscall X-VIBES qui se démarque de la concurrence en proposant une autonomie nettement supérieure au Shokz Openrun Pro et ses 10h d’autonomie, et quasiment le double du Shokz Openrun avec ses 8h.

Conclusion : le Crosscall X-VIBES est-il à la hauteur ?

Pour un premier pas dans le monde de l’audio, Crosscall se positionne dans un marché déjà bien maitrisé par le leader Shokz. Cependant, le X-VIBES n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs. La technologie est bluffante, le son est équilibré et l’autonomie est excellente, le tout sans rien avoir dans le conduit auditif.

Si le casque est résistant, l’utilisation en extérieur dans un milieu bruyant sera quasiment impossible : la philosophie de Crosscall n’est pas totalement respectée. Pour passer des appels en intérieur ou pour le sport par contre, il est excellent.

Similaire à la concurrence, le choix se portera sur l’autonomie, le design et ce port USB-C. Affiché au tarif de 149,99 euros sur le site de Crosscall, nous ne pouvons que vous le recommander.

