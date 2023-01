Motorola annonce une flopée de nouveaux smartphones abordables (Moto G73, Moto G53…)

En ce début d’année 2023, Motorola est revenu sur le marché des smartphones avec de nouvelles références abordables. La firme américaine a plus précisément rafraichi ses gammes Moto G et Moto E. Nous découvrons ainsi cinq nouveaux modèles : les Moto G13, G23, G53, et G73 ainsi que le Moto E13.

Pour commencer, parlons du Moto G13. Avec ce modèle, Motorola propose pour un montant de 179 € : un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, une caméra selfie de 8 Mpx ainsi qu’une définition HD+ ; une puce MediaTek Helio G85 couplée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ; une batterie de 5 000 mAh avec charge 10 W ; un module photo arrière avec capteur principal de 50 Mpx + macro de 2 Mpx ; ou encore une prise jack 3.5 mm.

Avec le Moto G23 (219 euros), Motorola monte un peu en gamme du côté de la photographie en ajoutant au module arrière du Moto G13 un capteur de profondeur de 2 Mpx ; et une caméra selfie de 16 Mpx. Nous découvrons aussi la présence d’une batterie compatible avec la charge rapide 30 W.

Pour le Moto G53 (199 euros en version 64 Go de stockage et 249 euros avec 128 Go), de multiples améliorations sont de la partie. Pour commencer, l’écran (toujours de la même taille) propose un taux de rafraichissement de 120 Hz. La puce à l’intérieur du smartphone n’est plus une MediaTek Helio G85, mais une Snapdragon 480 Plus de Qualcomm. Pour la partie photo, Motorola propose un module arrière avec capteur principal de 50 Mpx et ultra grand-angle de 8 Mpx ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx. La batterie est quant à elle de 5 000 mAh, et limitée à la charge 10 W.

Le Moto G73 (299 euros) de Motorola embarque quant à lui un écran 120 Hz, une puce MediaTek Dimensity 930, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La partie photo est la même que le Moto G53 et la batterie profite d’une charge rapide 30 W.

Pour finir, le Moto E13 est l’entrée de gamme de la marque américaine. Il profite d’une fiche technique légère, mais suffisante pour les petits budgets (119 euros) : écran 6,5 pouces HD+ ; puce Unisoc T606, batterie 5 000 mAh avec charge 10 W ; capteur arrière de 13 Mpx ; et caméra selfie de 13 Mpx.

À noter, tous les nouveaux modèles de Motorola sortiront en mars 2023 en Europe, à l’exception des Moto G53 et G73 qui arriveront en février. Ils tournent tous sous Android 13 (Android 13 Go pour le Moto E13).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Lenovo et Motorola s’associent et dévoilent le ThinkPhone, un smartphone haut de gamme – CES 2023 !