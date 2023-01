The Crackpet Show : un nouveau roguelike détonnant et sanglant à essayer !

Depuis la mi-décembre, un nouveau jeu vidéo de type roguelike est disponible : The Crackpet Show. Développé par Vexa Games, ce titre vient proposer sur Nintendo Switch et PC un shoot-em-up plongé dans un show télévisé sanglant où vous êtes la star. Votre objectif sera simple : survivre à de multiples vagues d’ennemis et boss. Pour cela, vous serez aidé de diverses armes et amélioration.

Dans le cas où vous n’avez pas pris le temps de regarder le gameplay du streamer Shisheyu ci-dessus, nous allons vous faire une présentation plus poussée de The Crackpet Show. Avant toute chose, sachez que le jeu vidéo est disponible au prix de 16,99 euros sur Nintendo Switch et PC (prochainement sur Xbox et PlayStation).

Au niveau de l’histoire, Vexa Games présente très bien son jeu vidéo : « Êtes-vous prêt à devenir célèbre ? Alors prenez une arme et rejoignez le show télévisé le plus violent de l’histoire des shows télévisés violents ! Ses participants devront tirer sur des centaines d’ennemis, les écraser et les déchiqueter sur le chemin de la victoire ! ».

Pour faire simple, vous êtes un animal digne de l’univers Happy Tree Friends, devant se débrouiller pour survivre à de multiples ennemis en boss d’un show télévisé, vous promettant à la clé de cette expérience : la gloire.

Vous serez ainsi armé d’armes plus délirantes les unes que les autres afin de dézinguer chaque salle d’ennemis. Vous récolterez ainsi de l’argent, des bonus, des objets ou encore de la vie. The Crackpet Show est divisé en plusieurs épisodes, avec chacun leur particularité et boss. Bien évidemment, la difficulté ira crescendo. Un mode infini est aussi disponible dans le cas où vous avez terminé tout le jeu.

À noter, The Crackpet Show peut être joué seul ou à plusieurs. Des skins sont bien évidemment collectionnables, et permettent de personnaliser votre personnage. Pour information, de multiples mises à jour ont été déployées depuis le lancement, permettant ainsi d’offrir une meilleure expérience, et même des skins hivernaux.

