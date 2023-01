Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : voici les différences entre chaque modèle !

En fin de semaine dernière, de nouvelles informations sont tombées sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Plus précisément, la fiche comparative entre chaque modèle de cette nouvelle génération de smartphones haut de gamme Samsung a fuité sur internet.

Commençons par la fiche comparative que vous voyez ci-dessus. Partagée par le rédacteur de WinFuture Roland Quandt le 27 janvier, cette illustration officielle de Samsung montre rapidement les différences entre chaque Galaxy S23.

Pour commencer, parlons des écrans. Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ont respectivement une dalle AMOLED de 6,1 pouces, 6,6 pouces et 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1750 nits. Comme prévu, les trois modèles ont droit à une nouvelle caméra selfie de 12 Mpx, toujours centrée dans le haut de l’écran.

La grosse différence se trouve ensuite du côté de la partie photo. Comme sur les générations précédentes, le modèle standard et la déclinaison « + » ont la même configuration : capteur principal grand-angle de 50 Mpx + ultra grand-angle de 12 Mpx + téléobjectif de 10 Mpx. Pour le Galaxy S23 Ultra, la montée en gamme se fait ressentir sur un point par rapport au S22 Ultra : le capteur principal de 200 Mpx. Nous retrouvons ensuite l’ultra grand-angle de 12 Mpx ainsi que les deux téléobjectifs de 10 Mpx.

Du côté de l’autonomie, tout va crescendo. La capacité de celle du Galaxy S23 est de 3 900 mAh, contre 4 700 mAh pour le S23+ et 5 000 mAh pour le S23 Ultra. Pour rappel, les rumeurs tendent vers une charge rapide de 25 W pour le modèle standard et 45 W pour les deux autres modèles.

Du côté de la mémoire, le Galaxy S23 se contentera de 8 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne ; le S23+ de la même capacité de mémoire vive, et deux déclinaisons : 256 Go et 512 Go ; et pour finir, le Galaxy S23 Ultra sera proposé en 8 et 12 Go de RAM ainsi que 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage.

À noter, un récent rapport de @chunvn8888 mentionne que le Galaxy S23 avec 128 Go aura une mémoire moins rapide que le S23+ (UFS 3.1 au lieu de l’UFS 4.0) ; mais aussi du Wi-Fi 6E au lieu du Wi-Fi 7 ; de bordures plus épaisses autour de l’écran ; ainsi qu’un moteur haptique (vibrations) moins avancé.

Pour finir, la fiche comparative de Samsung pour la gamme Galaxy S23 montre sans grande surprise que le modèle Ultra sera le seul à proposer un emplacement dans le châssis pour ranger le stylet S-Pen.

