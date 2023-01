Galaxy Book 3 : voici le design et la fiche technique des futurs PC portables Samsung

Le lancement des Galaxy Book 3/3 Pro, Book 3/3 Pro 360 et Book 3 Ultra approche à grands pas. D’ailleurs, les informations à leur sujet se démultiplient sur internet. Nous venons ainsi de découvrir le design de ces trois PC portables, mais aussi leur fiche technique complète.

Samsung compte annoncer les Galaxy Book 3 très prochainement : le mercredi 1er février 2023. Si vous suivez l’actualité de la firme sud-coréenne, vous savez qu’ils seront dévoilés aux côtés des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

En attendant cet évènement, une nouvelle fuite vient en dire plus au sujet de ces futurs ordinateurs ultra-portables signés Samsung. D’ailleurs, le site MySmartPrice vient de partager les visuels de trois modèles : le Galaxy Book 3, le Book 3 360 et le Book 3 Pro 360. Nous découvrons ainsi des designs somment toute similaires aux Galaxy Book 2.

Le média souligne notamment que les visuels illustrent l’utilisation du stylet sur les Galaxy Book 3 360, qui ont une nouvelle fois l’avantage d’embarquer un écran tactile pivotable à 360 degrés. Ils tournent d’ailleurs sous Windows 11, avec un processeur Intel i5 ou i7 de 13e génération. Au niveau de la connectique, un lecteur de carte microSD, une prise jack et un port USB seront de la partie sur la gauche ; contre deux ports USB-C et une prise HDMI à droite.

Du côté du Galaxy Book 3 Pro, nous pouvons remarquer que la bordure autour de l’écran est moins imposante au niveau du menton. De précédents rapports précisaient que la dalle AMOLED aurait une définition 3K, et serait déclinée en 14 pouces et en 16 pouces. À l’intérieur, nous retrouverions une puce Intel de 13e génération Core i5-1340P ou Core i7-1360P, 16 Go de RAM DDR5, jusqu’à 1 To NVMe SSD PCIE Gen4 SSD et une carte graphique intégrée Intel Iris Xe.

Pour finir, le site SamMobile a relayé des images du Galaxy Book 3 Ultra. Nous apprenons au passage que le nouvel ordinateur premium de Samsung profiterait d’un clavier avec pavé numérique ; une puce Intel Core i9 de 13e génération ; 32 Go de RAM LPDDR5 ; un SSD NVMe de 1 To ; ainsi qu’une carte graphique Nvidia RTX 4070 GDDR6 de 8 Go.

