Galaxy Book 3 Pro et Ultra : voici la fiche technique des prochains ultra-portables de Samsung !

Samsung s’apprête à annoncer de nouveaux ordinateurs ultra-portables : les Galaxy Book 3 Pro et Ultra. Avant l’évènement de présentation du 1er février 2023, une fuite d’information vient de révéler l’ensemble de la fiche technique de ses deux PC.

Après avoir annoncé des versions sous puce ARM des Galaxy Book 2 Go et Book 2 Pro 360 avant le CES 2023, Samsung compte revenir très prochainement avec de nouveaux ultra-portables.

Les rumeurs tendent en effet vers l’annonce des Galaxy Book 3 Pro et Ultra durant l’évènement de lancement des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Pour rappel, Samsung a officialisé que ce dernier aura lieu le 1er février 2023 aux États-Unis.

En plus de cela, le média 91Mobiles vient de nous offrir la fiche technique de ces prochains ordinateurs portables. Nous apprenons ainsi que le Galaxy Book 3 Pro embarquera les puces Intel de 13e génération Core i5-1340P et Core i7-1360P. Les processeurs seraient couplés à 16 Go de RAM DDR5 et jusqu’à 1 To de SSD.

Au niveau de l’écran, le PC profiterait d’une dalle AMOLED 3K, déclinait en 14 pouces et en 16 pouces. La batterie serait de 63 Wh pour le modèle 14 pouces et 76 Wh pour le 16 pouces. La charge rapide serait pour les deux modèles de 65 W. Au niveau des dimensions, nous apprenons que le plus petit Galaxy Book 3 Pro aurait une épaisseur de 11 mm et un poids de 1,2 kg, contre 13 mm et 1,6 pour le modèle 16 pouces.

Passons maintenant au Galaxy Book 3 Ultra. Un seul modèle de 16 pouces serait disponible, avec écran AMOLED 3K (2880 x 1800 pixels) ; processeur Intel Core i9-13900H ; jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage interne ; et une carte graphique RTX 4070 Mobile. Son épaisseur serait de 17 mm, pour un poids de 1,8 kg.

Nous retrouverions ensuite une batterie de 76 Wh avec charge rapide 136 W ainsi que quatre haut-parleurs stéréo AKG. Nous n’avons pour le moment aucune information sur les prix de vente.

