Samsung dévoile deux PC portables sous ARM, les Galaxy Book 2 Go et Book 2 Pro 360

Quelques jours avant le CES 2023 de Las Vegas, Samsung vient de présenter deux nouveaux PC portables fonctionnant avec un processeur de Qualcomm.

Nous vous en parlions il a peu, Qualcomm se concentre sur les puces ARM pour les PC portables, afin de rattraper son retard par rapport à Apple et ses puces M1 ou M2. La puce Oryon n’est pas encore arrivée, mais Samsung vient de lancer deux machines tournant avec des processeurs ARM de chez Qualcomm. Il s’agit pour Samsung de la seconde génération de PC portable conçu en collaboration avec Qualcomm.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 : jusqu’à 35 heures d’autonomie

Samsung a dévoilé le Galaxy Book 2 Pro 360 alimenté par un processeur Intel en février 2022. En cette fin d’année, Samsung est venu présenter une nouvelle version de sa machine, alimentée par le chipset Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm.

Par rapport à la version Intel du Galaxy Book 2 Pro 360, seule la puce change : son principal atout est de permettre un gain d’autonomie considérable. En effet, Samsung annonce jusqu’à 35 heures de lecture vidéo sur une seule charge tandis le modèle Intel culmine à 21 heures. L’ordinateur se veut ultra-portable avec un poids de seulement 1,04 kg et 11,5 mm d’épaisseur. L’écran AMOLED de 13,3 pouces peut tourner à 360° afin qu’il puisse être utilisé comme tablette, pour prendre des notes avec le stylet S Pen inclus.

Le Galaxy Book 2 Pro 360 sous ARM a été dévoilé en Corée du Sud et sera lancé le 16 janvier au prix de 1,89 million de KRW, soit l’équivalent de 1400 euros.

Galaxy Book2 Go : une alternative plus traditionnele

Le Galaxy Book 2 Go se place comme une alternative plus classique, mais aussi plus abordable. Il embarque un écran IPS LCD de 14 pouces en définition Full HD, dans un châssis de 15,5 mm d’épaisseur pour un poids de 1,44 kg.

Il embarque également un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 7c+ Gen 3. Un peu moins performant que le 8cx Gen 3 du Galaxy Book 2 Pro 360, il garantit des performances solides pour la bureautique ou la consommation de contenu. Il bénéficie aussi d’une bonne autonomie : Samsung annonce jusqu’à 21 heures de vidéo en une seule charge.

Le Galaxy Book 2 Go sera commercialisé en France en exclusivité sur le site de Samsung à partir du 20 janvier 2023.

