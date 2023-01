Disney+ : les séries et films à voir en janvier 2023

L’année 2023 vient de commencer, et Disney+ a dévoilé son calendrier de sorties pour le mois de janvier. Après un mois de décembre chargé en nouveautés avec des opus de Spider-Man et Star-Wars, janvier s »annonce un peu plus calme.

Après l’annonce du PDG de Disney, Bob Iger, que la plateforme de streaming vidéo aurait droit à moins de contenus originaux (films et séries) en 2023, faute de rentabilité, on retrouve quand même la série originale Welcome to Chippendales, la saison 2 des Amateurs ou encore Free Guy.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en 2023

4 janvier – Star Wars : The Bad Batch – saison 2 (un épisode par semaine)

La série raconte l’histoire de l’escouade Bad Batch, une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République qui cherche ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones.

4 janvier – Les Amateurs – saison 2

Toujours cachés dans le désert marocain grâce à la DGSE qui a mis en scène leurs funérailles, les deux héros Vincent et Alban ont dû couper les ponts avec leur vie d’avant et leurs familles. Soudain, lorsqu’Alban apprend que sa mère est malade, il panique. Vincent, qui rêve de revoir Louise, le convainc qu’il faut rentrer. Mais le chemin s’annonce périlleux, entre guerre de gangs, trafic d’armes chimiques et retour d’un agent russe assoiffé de vengeance…

4 janvier

Reservation Dogs – saison 2

L’Évasion – saison 1

Small & Mighty – saison 1

Taiwan Crime Stories – saison 1

Pocoyo – saisons 3 et 4

The A Word – saisons 1 à 3

9 janvier

Koala Man – saison 1

11 janvier

Gina Yei : #DeToutMonCœurEtPlusEncore – saison 1

Welcome to Chippendales – saison 1

18 janvier

Little Demon – saison 1 (intégrale)

Peppa Pig – saisons 1 & 2

Lellobee City Farm – saison 2

15 janvier

Hirowareta Otoko – saison 1

Extraordinary – saison 1

Les films et documentaires qui arrivent en janvier 2023

Les films

6 janvier – Tellement Proches

Tellement Proches est une comédie sortie en 2009. Comme tous les samedis soirs, Nathalie et Alain sont invités à dîner chez Jean-Pierre, le frère de Nathalie. Mais Alain n’en peut plus. Il ne supporte plus de se rendre à Créteil toutes les semaines pour y subir les conseils de vie de son beau-frère. Le repas tourne rapidement au cauchemar.

11 janvier

POPS – court métrage

13 janvier – Free Guy

Un employé de banque, découvre un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage dans un jeu vidéo en ligne. Il décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire.

13 janvier

Underwater

Les documentaires

4 janvier

Bienvenue à Wrexham – saison 1 – partie 2

6 janvier

Derrière les Murs du Studio Abbey Road

BEBA – vendredi 6 janvier

11 janvier

La Culture du Surf

13 janvier

La Forêt Amazonienne : Notre Terre

Flagmakers : Les Fabriquants de la Nation

Mars : 24h sur la Planète Rouge

Rencontre avec Pluton

18 janvier

Super Junior : 15 Ans de Scène

20 janvier

Idina Menzel : Une Vie sur Scène

Le Royaume du Léopard des Neiges

27 janvier