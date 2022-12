Disney+ : moins de séries et films originaux pour 2023

Disney+ compte ralentir la cadence en 2023. Le PDG de Disney, Bob Iger, vient en effet d’annoncer que la plateforme de streaming vidéo aura droit à moins de contenus originaux (films et séries) l’année prochaine. Cette décision ferait suite au fait que le service n’est toujours pas rentable pour le groupe, malgré la croissance du nombre d’abonnés.

Disney+ profite désormais de plus de 165 millions d’abonnés, contre plus de 200 millions pour Amazon Prime Video et plus de 233 millions pour Netflix. Le service a d’ailleurs l’avantage de connaitre une croissance constante sur le marché de la SVOD. Cependant, cela ne suffit pas à rendre cette activité lucrative.

Le retour du Bob Iger à la tête de Disney vient de donner quelques informations au sujet de la plateforme de streaming vidéo. Dans le rapport annuel du groupe, nous apprenons en effet que Disney+ va produit moins de séries et films originaux. Le rythme va ainsi diminuer en 2023. Il faut dire que le groupe a perdu 1 milliard de dollars en 2022 à cause du streaming.

Dans les détails, nous apprenons que la réduction de la facture s’applique aux produits Lucasfilm, Pixar, Marvel, 20th Century Fox et même Walt Disney Pictures. Le nombre de séries et films originaux va ainsi tomber de 50 à 40 en 2023. À noter, cette décision ne concerne pas que Disney+, mais aussi les films arrivant sur grand écran. Nous apprenons cependant que la branche de Disney dédiée à la télévision (General Entertainment) augmente la production de contenus, passant ainsi de 145 à 220 en l’année prochaine.

Outre cette économie sur le nombre de productions originales, il est important de souligner que Disney va actionner un autre levier pour devenir plus rentable : le prix de l’abonnement Disney+. En effet, les forfaits vont augmenter aux États-Unis ce jeudi 8 décembre 2022 avec l’introduction de la formule financée par la publicité. Et la mauvaise nouvelle dans l’histoire, c’est que les plateformes de streaming étendent généralement par la suite leur hausse de prix à l’étranger, dont le marché européen.

